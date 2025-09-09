Exclusiva | Ginés, el patrón de Villacarrillo: "Me dio la sensación que Ibrahima huía de algo"

'El Programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con Ginés, el patrón de Villacarrillo

Las misteriosas desapariciones de Tidiany e Ibrahima, los temporeros que trabajaban para el mismo jefe en Jaén, llegan al cine

Ginés Vicente López, conocido como el mal patrón de Villacarrillo (Jaén), quedó en libertad tras su paso por prisión acusado de estar implicado en la desaparición de Ibrahima, un inmigrante de 31 años que trabajaba para él en 2021 y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

En exclusiva para 'El programa de Ana Rosa', Ginés ha ofrecido su versión de lo ocurrido el 5 de enero de 2021. Según relató, recibió un mensaje de un compañero de Ibrahima avisándole de que el temporero quería marcharse: “Le pagué, le deseé suerte y, según me dijeron, se fue con un amigo a una estación de autobuses. Desde el mediodía no lo volví a ver”.

Respecto a las pruebas de localización de móviles, que sitúan tanto el suyo como el de la víctima en el mismo punto tras la desaparición, explicó: “La casa donde él estaba y la de mi madre están muy cerca. De hecho, tengo una fotografía a las 4 de la tarde en la casa de mi madre. Yo estaba haciendo mi vida”.

Ginés, el mal patrón de Villacarrillo: "Esos monólogos pueden responder a los escenarios que estoy viviendo y a la ficción que yo mismo estoy creando"

Ginés también compartió lo que, a su juicio, pudo haber pasado: “Me dio la sensación de que este hombre tenía unas prisas tremendas, como si escapase de algo. El año anterior ya había hecho lo mismo, se marchó a mitad de campaña. La Fiscalía sostiene que se quedaba a pernoctar con amigos, pero curiosamente le buscan en su casa. Me han investigado todo y no sé qué más hacer para demostrar que no tengo nada que ver con su desaparición, si es que ha desaparecido”.

Finalmente, respondió a las críticas por los soliloquios grabados en su coche en los que imitaba la voz de Ibrahima: “Lo primero es que no puedo hablar como ellos. He tenido que recibir tratamiento y, según los especialistas, esos monólogos pueden responder a los escenarios que estoy viviendo y a la ficción que yo mismo estoy creando”.