Exclusiva | Leire Díez aclara sus visitas a Ferraz: "Fui a visitar a otra persona, no a Cerdán"

Leire Díez, ha estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa', después de haber declarado en el Senado

Exclusiva | Leire Díez, sobre su implicación en el caso Koldo: "No tengo nada que ver"

La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado continúa su curso y este lunes compareció Leire Díez, exmilitante del PSOE. Está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras la difusión de unos audios en los que, supuestamente, ofrecía tratos de favor a empresarios a cambio de información sensible sobre mandos de la Guardia Civil. Durante su intervención, Díez negó cualquier relación con miembros del partido, aseguró haber sido víctima de extorsiones y desvinculo al PSOE del caso.

Leire Díez ha visitado 'El programa de Ana Rosa' para hablar de su comparecencia en el Senado y ha aclarado que sus trabajos de investigación son para sus libros y no por encargo de nadie: "En este caso lo estoy haciendo para los libros, porque aunque al principio iba a hacer una cosa en concreto, todo lo que está pasando me ha llevado a hacer un par de ellos, porque no va a haber manera de condensar todo en un solo libro".

También ha explicado las reuniones que tuvo con Cerdán: "Cuando fui a Ferraz, fui acompañada de Patricia López y Javier Pérez Dolset porque teníamos una cosa que queríamos mostrar. Si no hubiese sido por eso, yo no he entrado en Ferraz nunca, ni he tenido más relación. Solo he entrado una vez en un acto de primarias. Se puede demostrar que yo no tengo relación con Cerdán, no tengo fotos con él porque no habíamos coincidido. Además, cuando se me vio entrar en Ferraz, yo fui a Ferraz a visitar a otra persona, no a Cerdán, luego se demostró que ese día Cerdán estaba en el Congreso".

Leire Díez sobre Aldama: "No conozco a Aldama, no he hablado de Aldama con absolutamente nadie"

Sobre sus investigaciones de las saunas del suegro de Sánchez, Leire ha dicho: "Esa investigación la hice para que se conociera que ya había informes previos porque al presidente del Gobierno se le lleva investigando desde el año 2012. Se sabe que hubo gente del partido que quiso conocer esa información, en algunos momentos ha habido fuego amigo del partido".

Leire asegura que no conoce a Víctor de Aldama: "Uno de los investigados por hidrocarburos, en su momento, me mandó un mensaje con el contacto y me dijo que ese es el verdadero testaferro de Aldama. Yo no hice absolutamente nada con eso porque ni sé quién es. No conozco a Aldama, no he hablado de Aldama con absolutamente nadie. La primera vez que le vi fue el día de la comparecencia".

Por otro lado, habla sobre sus audios contra el capitán de la UCO: "Me arrepiento de las formas, pero no del contenido y del saber qué está pasando y analizarlo. Aunque lo focalicé en una persona, es sobre la unidad".