Ángel Cruz ha enumerado los privilegios que tiene Ana Julia Quezada tras asesinar a su hijo Gabriel, 'El pescaíto'

Ángel Cruz, sobre el asesinato de su hijo Gabriel a manos de Ana Julia Quezada: "Sentí una gran traición"

'El tiempo justo' ha emitido la segunda parte de la entrevista de Ángel Cruz, el padre del niño asesinado por Ana Julia Quezada en invierno de 2018. Si en la primera parte de la exclusiva Cruz comentaba lo que pensaba de la asesina de Gabriel, ahora ha ido más allá y ha relatado que era una mujer que había engañado a todo el mundo, no solo a él.

"Gabriel nos ha enseñado realmente quién era. A mi hijo le costó la vida, pero él nos enseñó el demonio que había dentro de esa persona que parecía dulce, amable, educada y que en el fondo parecía buena. Alguien que es capaz de hacer daño a un niño pequeño es lo peor", ha mencionado el padre de Gabriel.

En la entrevista, Cruz también ha recordado que fue su propia familia la que le presentó a Ana Julia: "Cuando yo conozco a esta chica me la presentan dos familiares míos y me dicen que es muy buena gente, que les ha gustado tanto que hemos pensado en ti. Ella tenía engañada a mucha gente".

Por otro lado, Ángel Cruz también se ha pronunciado sobre los rumores de la muerte de la hija de Ana Julia a manos de ella. La Policía ha comprobado que se trata de un accidente al caerse por un balcón en Burgos, pero Cruz sigue pensando que fue ella: "Gabriel destapa que ella asesinó a su hija".

Los privilegios de Ana Julia Quezada en la cárcel

El padre de Gabriel se siente muy molesto con la prisión en la que se encuentra la asesina que le robó la vida a su hijo: "Te das cuenta que el dinero gana, el dinero es lo que lo mueve todo. Lo único que está es privada de libertad y tiene unos lujos que no los tenemos ni nosotros fuera. Lo que no puede ser es que dentro de la cárcel haya privilegios".

Ángel Cruz ha asegurado que no va a permitir que Quezada viva tranquila en prisión: "Nosotros vamos a intentar todo lo posible para que Ana Julia no viva con privilegios en la cárcel, que el asesinato que cometió lo pague con todas las consecuencias".

El documental sobre el asesinato y las amenazas de Ana Julia

"En un principio no vas a aceptar que se comercialice con la imagen de Gabriel", ha confesado Ángel. Sin embargo, cuando Patricia Jiménez, la madre, y él aceptaron hacer el documental para una conocida plataforma, Ana Julia empezó a amenazarles con que se iban a lucrar con la muerte de su pequeño.

Ángel se ha mostrado indignado con esto: "No puede ser que encima la asesina desde la cárcel nos siga haciendo daño. Ella en la cuenta corriente tiene dinero y podría pagar a alguien para que nos haga daño, a Patricia sobre todo que es a la que le ha amenazado".