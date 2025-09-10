Alexandra, hija de Orlinda Marín, desaparecida en junio en el aeropuerto de Madrid-Barajas, sufrió un intento de extorsión con amenazas

Orlinda Marín desapareció en el Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid el pasado 22 de junio

Orlinda Marín, la mujer colombiana de 60 años que desapareció en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 22 de junio, sigue en paradero desconocido. Su familia lleva casi tres meses buscándola sin parar y, además, recientemente han tenido que soportar una situación muy complicada.

Alexandra, la hija de Orlinda, que está embarazada de cinco meses, recibió el pasado 25 de julio la llamada de un hombre que le dijo: "Tu madre está conmigo". Según informa 'Diario de Mallorca', la joven de 27 años había recibido llamadas anteriores en las que, con buena intención, afirmaban haber visto a su madre. Sin embargo, eran avistamientos erróneos. En esta ocasión, creía que podría resolverse todo. Pero no fue el caso.

El hombre de la llamada comenzó a lanzar amenazas de repente: "Vamos a matar a tu madre si no nos mandas 3.000 euros. Nos mandas el dinero o te vamos a enviar la cabeza de ella". Alexandra sospechó desde el inicio que se trataba de un estafador, pero decidió atender la llamada por la desesperación. Ante la petición de enviar dinero, la joven, lejos de acceder, pidió "una prueba de vida" al presunto secuestrador.

Alexandra, la hija de Orlinda, interpuso una denuncia y bloqueó el teléfono del presunto extorsionador

El presunto secuestrador, entonces, dijo que si le enviaba 300 euros por Bizum tendría esa prueba de que Orlinda estaba sana y salva. Alexandra dudaba y el hombre la apremió para acometer el pago: "A tu madre la picaremos, la descuartizaremos ¿Dónde quieres que te llevemos la cabeza de tu madre?". Además, el varón se dirió a otra persona en la llamada y le dijo: "Trae el serrucho, ve preparándolo todo".

No obstante, a pesar de la tensión, la joven decidió contactar con uno de los agentes de la Policía Nacional que investigan el caso de su progenitora y este le instó a interponer una denuncia y bloquear el número de teléfono del presunto extorsionador. Y siguió las indicaciones. Ahora, la Policía Nacional investiga lo ocurrido como un intento de extorsión. La llamada provenía de Colombia y se ha identificado al titular. Se esperan novedades respecto a estas diligencias. Alexandra, así como dos hermanos, Estefanía y Juan David, el más pequeño, solo piden poder encontrar a su madre. Han tenido que aguantar esta situación y necesitan respuestas. Por desgracia, las llamadas de este tipo en casos alarmantes de desaparición se repiten.

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos: "Suele suceder mucho más de lo que la gente se imagina"

"Esto pasa muy frecuentemente. Nosotros hemos tenido que denunciar muchísimos casos que lo pasamos a Guardia Civil o Policía Nacional porque recibimos en nuestros teléfonos llamadas. Normalmente lo hacen siempre de madrugada. Suelen ser teléfonos de fuera. La mayoría son de países sudamericanos, principalmente Colombia, Perú y México también. Y te dicen lo que en este caso, que tienen a la persona y que la van a matar si no pagas. Nosotros, cuando nos llaman, intentamos ir sacando pistas, que nos digan cómo hacer la transferencia para darlo todo a la Guardia Civil. Es por ese motivo que siempre le decimos a los familiares que, por favor, no den o digan sus teléfonos particulares", explica al portal web de Informativos Joaquín Amills, el presidente de SOS Desaparecidos, asociación que difundió la desaparición de Orlinda.

"Hay desaprensivos que utilizan esto. Alguna familia ha caído en la trampa y ha pagado. Desgraciadamente, existe esto y a veces te meten unas historias tremendas. Suele suceder mucho más de lo que la gente se imagina. Entonces, es por eso que nosotros siempre los teléfonos que damos son los nuestros, de SOS, porque sabemos cómo tratar un tema así. Sabemos cómo alargar las conversaciones. Siempre exigimos que sea por WhatsApp y tenemos el registro escrito. De esa manera, luego se lo entregamos a la policía. En muchos casos no se pueden resolver nada porque siempre utilizan tarjetas que no dejan rastro. Recuerdo una llamada de un caso que averiguaron que procedía del interior de una cárcel. Por ello, insisto, no hay que decir ni domicilios ni teléfonos particulares. Para eso estamos nosotros, cumplimos esa función y encima la hacemos gratis", subraya Amills.

La desaparición de Orlinda en el aeropuerto de Madrid

Orlinda viajó con su padre, octogenario, desde Cali hasta España. La mujer vio a sus hijas, Alexandra y Estefanía, en Ibiza, donde ambas residen. Pasaron dos semanas y todo estaba bien. Pero todo se truncó en la vuelta a su país. La familia había solicitado el servicio de asistencia para personas mayores o con movilidad reducida en el aeropuerto de Madrid, para que ayudaran a Orlinda y su padre con el equipaje. Sin embargo, en un momento dado, la mujer dijo que iba al baño y se marchó. Su padre estaba dormido y el rastro de Orlinda se perdió.

La última imagen de Orlinda la grabó la camara de seguridad de una gasolinera cercana al aeropuerto, sobre las 09:50 horas del 22 de junio. Posteriormente, los agentes averiguaron que la mujer, que sufre demencia desde hace seis años, pasó por la puerta de un club de golf de Alcobendas, sobre las 10:30 horas. La mujer aparecía caminando, aunque aparentemente desorientada. Juan David, el hijo menor de Orlinda, viajó a la capital española y alquiló un coche para dormir mientras repartía carteles todos los días. No obstante, tuvo que regresar a su país por motivos de trabajo. Solo esperan poder encontrar a su madre cuanto antes. Pero hasta ahora no hay respuesta.