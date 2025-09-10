telecinco.es 10 SEP 2025 - 16:55h.

Un equipo del programa se ha desplazado hasta la prisión de Archidona, en Málaga, donde ya se encuentra el asesino confeso de Marta del Castillo

Las palabras de la madre de Marta del Castillo al traslado de Carcaño a otra prisión: "No se sentirá como pez en el agua"

Compartir







‘El tiempo justo’ ha mostrado hoy la última imagen de Miguel Carcaño antes de su traslado desde Herrera de la Mancha hasta la prisión de Archidona, en Málaga. El asesino confeso de Marta del Castillo ha sido conducido en las últimas horas a este centro penitenciario tras detectarse objetos prohibidos y presuntos privilegios en su celda, una situación que, como ha recordado el periodista Alfonso Egea, fue denunciada públicamente por la propia familia de la víctima.

Así ha sido el traslado de cárcel

Egea ha detallado en directo que a Carcaño se le abrió un expediente interno en Herrera de la Mancha tras hallársele efectos irregulares y que, hace apenas unos días, se le intervino un nuevo objeto prohibido. Esa circunstancia motivó el traslado: primero a Jaén, donde pasó la noche, y finalmente al moderno centro de Archidona, donde ya cumple condena.

Desde la propia prisión malagueña ha informado la reportera de ‘El tiempo justo’ quien ha confirmado la llegada de Carcaño gracias al testimonio de familiares de reclusos. Según relató, la noticia ha generado incomodidad entre los internos y sus allegados, que aseguran no haber sido informados con antelación de la presencia del condenado por el asesinato de Marta del Castillo.

Una cárcel moderna que genera debate

La reportera del programa también ha descrito el perfil del penal de Archidona, inaugurado en 2018 y considerado uno de los más modernos del país, dotado de gimnasio de última generación, un pabellón deportivo y hasta piscina climatizada, instalaciones que han reabierto el debate sobre si este traslado supone un endurecimiento de las condiciones de Carcaño o, por el contrario, un beneficio inesperado para él.