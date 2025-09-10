Alberto Samperio 10 SEP 2025 - 16:58h.

'El tiempo justo' ha entrevistado en directo a la madre de la niña asesinada por Miguel Carcaño y ha hablado sobre la nueva cárcel

Miguel Carcaño, trasladado de prisión tras el escándalo de sus privilegios: la madre de Marta del Castillo, descontenta

El asesino confeso de Marta del Castillo ha sido enviado a la prisión de Archidona, en Málaga. El motivo del traslado de Miguel Carcaño ha sido gracias a que se han destapado los privilegios que tenía en la cárcel de Herrera de la Mancha. Meses atrás, el programa de Cuatro 'Código 10' revelaba en exclusiva lo que el asesino tenía en su celda: una tablet, un teclado de ordenador de goma, un aparato de Wi-Fi, un pendrive y 110 paquetes de tabaco, entre otras cosas.

Eva Casanueva, la madre de Marta del Castillo, no está satisfecha con la vida que está llevando el criminal que acabó con la vida de su hija. Joaquín Prat le ha preguntado sobre si Carcaño ha pagado el asesinato que cometió y Eva, muy desanimada, ha señalado que tendría que tener un castigo más severo.

"Pienso que antes que pagarnos a nosotros debería de pagarle a la sociedad, a los miles de euros que se gastaron en la búsqueda de mi hija por sus mentiras. Él está en prisión por haber dicho que había matado a mi hija, pero tiene una deuda infinitamente más grande con la sociedad y con nosotros", ha empezado a decir la madre de la joven asesinada.

Eva ha expresado que el dinero que gana trabajando en la prisión en la que estaba tendría que ser destinada a pagar la deuda de la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo: "Al tener un salario m�ínimo no te pueden quitar nada. El trabajo de la panadería no se tenía que pagar porque allí tiene que trabajar para el plato de comida que le ponen todos los días en la mesa, no para sus gastos".

La opinión sobre la nueva cárcel

Eva se ha pronunciado, muy molesta, sobre los privilegios que tenía en la cárcel anterior: "Lo que es indecente es que haya una persona que tenga acceso a todo eso. Esto es el mundo al revés". Tras esto, la madre de Marta del Castillo no está conforme con la prisión a la que ha sido traslado el asesino confeso: "Vivirá más a cuerpo de rey. Habrá cárceles más antiguas que no tenga tantos privilegios para este personaje".

Sin embargo, ha detallado que existe una cosa con la que está de acuerdo: "Estoy satisfecha de que lo hayan trasladado porque ahora tiene que volver a hacer amigos. No se sentirá como pez en el agua".