Helicópteros de Estados Unidos rastrean la zona con las últimas coordenadas

Denuncian la desaparición del español Miguel Campoy mientras navegaba en solitario en aguas de Bahamas, mar Caribe

Compartir







La familia de Miguel Campoy, de 56 años, mantiene intactas las esperanzas de encontrarle con vida, sano y salvo. Las últimas noticias que tuvieron de él fue la tarde del sábado 7 de diciembre. Experto marino y habituado a largas travesías en solitario, salió del puerto de Coconut Grove, Miami, el pasado 14 de agosto con destino a Nassau, lugar en el que tenía previsto recoger a dos amigos procedentes de España para viajar con ellos hasta Santo Domingo y Puerto Rico. En el camino, su rastro se pierde al sur de las islas Ábaco cuando iba camino de Nasau, la capital de las Bahamas.

Desde el entorno de Miguel informan de que ya se han activado todos los recursos para intentar localizarle. Su hermana Myriam confirma a la web de Informativos Telecinco que tanto las autoridades consulares españolas como las estadounidenses están ya operando en la zona donde hay rastro de sus últimas coordenadas conocidas y recuerda que el dispositivo ha localización a la deriva la zodiac auxiliar con la que contaba el velero desaparecido.

Helicópteros de EEUU rastrean la zona en la que habría desaparecido

Miguel reside en Miami, Estados Unidos, desde hace 10 años. Casado y sin hijos, explota un negocio náutico con el velero 'Blue' como principal activo, además de contar con varios pantalanes. Su rastro se pierde dos horas después de hablar con un familiar. Ya en alerta, Myriam comenta que "al no tener noticias de él esperamos hasta el domingo por la mañana confiando en que volviera a dar señales, pero al no ocurrir nos pusimos en contacto ya con el consulado que nos comentó que teníamos que esperar 48 horas para poder iniciar la búsqueda", algo que efectivamente ocurrió a partir del lunes por la tarde.

Los primeros rastreos con helicóptero por parte de unidades del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos permitieron localizar su zodiac de apoyo, pero sin pistas del velero o de Miguel. Myriam especula con la posibilidad de haya sufrido "una avería en el motor, o incluso se haya quedado sin generador", lo que explicaría que "no estuviese operativo o no haya lanzado ninguna señal de emergencia".

PUEDE INTERESARTE Activan planes de emergencia por vertido al encallar un barco en Lanzarote con cinco tripulantes desnutridos

De hecho, a su llegada al puerto de Bimini a Gran Bahamas, Miguel, paso una inspección habitual del velero, algo que quedó registrado en la Autoridad Portuaria, con el visto bueno oficial al contar con todas las medidas de emergencias exigidas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tampoco es posible señalar malas condiciones climatológicas en ese momento ya que "el tiempo era ideal para hacer la travesía" como cuenta Myrian, y solo se consignaron zonas de llovizna, pero no malas condiciones para la navegación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro motivo de extrañeza de la familia de Miguel es la falta de noticias ya que "nunca ha pasado nada por el estilo anteriormente. Miguel es muy serio y meticuloso, y jamás han pasado más de 24 horas sin ponerse en contacto con nosotros, tiene que estar pasándolo muy mal sin poder avisarnos".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde el consulado español en Nasau recuerdan que este tipo de sucesos "rara vez ocurren", por lo que se han habilitado todos los medios necesarios para su localización en una zona de aguas muy profundas.