La Universidad de Salamanca han cancelado las charlas programadas de la doctora israelí Galit Nahari "para evitar cualquier incidente"

El ministro de Exteriores israelí llama a Sánchez "antisemita" y "mentiroso"

Las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de Salamanca han cancelado las charlas programadas de la doctora israelí Galit Nahari "para evitar cualquier incidente", después de que se lo pidiera públicamente una de las principales organizaciones estudiantiles.

"Las Facultades de Derecho y Psicología deciden, en aras de evitar cualquier incidente que ponga en peligro la convivencia en ambos centros, suspender las charlas que iba a impartir la doctora Galit Nahari en los próximos días en ambas facultades", han indicado en un comunicado.

El Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA) había denunciado antes en otro comunicado público que la institución académica celebrara los días 17 y 18 dos conferencias de esta doctora, a la que consideran, según la nota, "una persona abiertamente sionista y a favor de la campaña de exterminio israelí en Gaza, como cualquiera puede ver en sus redes sociales".

Organizan una acampada por Palestina

El CEA ha recordado que en mayo de 2024 los estudiantes de la Universidad de Salamanca organizados a través de la Acampada por Palestina alcanzaron un acuerdo con el rectorado para evitar "realizar actos y colaboraciones con universidades israelíes y empresas o entidades que colaboraran con el genocidio israelí en Gaza", un compromiso que denuncian que se ha "incumplido sistemáticamente".

"Este sería otro incumplimiento. La Universidad Bar Ilán, establecida en territorio palestino ocupado, colabora estrechamente con el servicio de seguridad israelí, condenado por el Comité de la ONU contra la tortura", han indicado los estudiantes en su nota.

Las reflexiones sobre la cancelación

Los decanos de Psicología y Derecho han añadido dos reflexiones a su anuncio de la cancelación: la primera, que "ambas facultades han dado sobradas muestras de respeto en la defensa de los derechos humanos. Y condenan firmemente la crisis humanitaria insostenible que se está produciendo en los territorios palestinos".

Y la segunda: "Pero, en el mismo sentido, no es aceptable el señalamiento de una investigadora por el mero hecho de su nacionalidad. Galit Nahari es una experta reconocida internacionalmente en la detección de mentiras durante la entrevista policial. Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados".

Juan José García Meilán, decano de la Facultad de Psicología y María Ángeles Guervós Maíllo, decana de la Facultad de Derecho, han concluido que "hay que tener presente que la universidad es un espacio de libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas".