Ana Rosa, ante la posible retirada de España de Eurovisión: "Para quedar los últimos, tampoco pasa nada"

La reacción de Ana Rosa a la posible no participación de España en eurovisión

El presidente de RTVE propondrá este martes al Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si Israel participa

El Consejo de Administración de RTVE está estudiando la retirada de España del Festival de Eurovisión en caso de que Israel participe en la próxima edición. Todo indica que la propuesta saldrá adelante, ya que la mayoría de los consejeros han sido designados por el PSOE y sus socios de Gobierno. Por su parte, la organización del certamen ha retrasado cualquier decisión sobre el asunto hasta diciembre.

El Partido Popular ha criticado la posible medida. Su portavoz, Miguel Tellado, declaró: "Me gustaría que la televisión pública no hiciese política y creo que Pedro Sánchez lo ha politizado absolutamente todo. El presidente de RTVE tiene que velar porque los medios que dependen de la corporación actúen con la neutralidad política que se les exige".

De momento, ya son cuatro los países que han anunciado que no acudirán al festival si participa Israel: Eslovenia, Islandia, Irlanda y Países Bajos. Ahora el debate alcanza también al grupo conocido como Big Five , España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido, principales sostenes económicos del concurso. La aportación española ronda los 600.000 euros anuales, y junto con la del resto de socios, garantiza la viabilidad de Eurovisión.

La opinión de Ana Rosa sobre la posible salida de España de Eurovisión

Ana Rosa Quintana restó importancia a la posible salida de España: "Esperemos a diciembre a ver qué deciden. De todas formas, a mí tampoco me parece tan fundamental. Si no vamos a Eurovisión para quedar los últimos, tampoco pasa nada".

La periodista Esther Palomeras también dio su opinión: "Ya fue polémica la participación de Israel el año pasado y también se utilizó políticamente. Yo no soy seguidora del festival y no creo que pase nada porque se suspenda o porque España deje de participar. Esto tiene más que ver con la política que con otra cuestión".