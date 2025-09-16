'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, tras la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España: "Seguiremos viendo a Sánchez convertido en un activista"

La suspensión de La Vuelta Ciclista España debido a las protestas sigue generando una gran polémica. Ana Rosa Quintana, en su ya famoso editorial diario, ha hablado del comportamiento del gobierno de Pedro Sánchez ante este delicado tema.

"Buenos días. O estás a favor de que se boicoteara la Vuelta a España o estás a favor del genodio de 65.000 personas en Gaza. Para el Gobierno no hay medias tintas. A la opinión sincronizada le llena de "orgullo" el sabotaje callejero a la Vuelta. Se podría inaugurar el Día Orgullo Borroka con Otegi a una carroza junto a Sánchez y sus ministros. En una alarde de paroximo, el Delegado del Gobierno se ha dado a sí mismo unas palmaditas en la espalda por el fracaso de su propio operativo. Intentaron utilizar a Franco como cortina de humo y no les salió bien", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Ahora intentan instrumentalizar el dolor de un pueblo en beneficio propio. Han encontrado al enemigo perfecto. Israel es el villano perfecto para tapar la verdadera agenda del Gobierno. Hablemos de la agenda oculta del Ejecutivo. Hoy se cumple el plazo al fiscal general para entregar los 150.000 euros de fianza de su procesamiento por el presunto delito de revelación de secretos. Mientras, se va de copas a la fiesta del señor embajador de México. Otra cara de la agenda oculta es la del hermanísimo del presidente. La Audiencia Provincial de Badajoz decide esta semana si lo sienta en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Otro rostro oculto por la cortina es el de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid tiene que resolver una decena de recursos sobre los cinco delitos de los que la acusan. Y la Justicia tiene que decidir si deja en libertad a Cerdán", ha continuado.

Para final, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "¿Los ciclistas del equipo judío tienen la culpa de esta agenda del Gobierno? Recordemos que se trata de un equipo privado, no es la selección nacional israelí. Si hay un boicot internacional debe ser consensuado por la Comunidad Internacional. De hecho, en el equipo solo hay un ciclista hebreo. ¿La solución es perseguir a personas individuales? ¿Hay que cancelar al Atlético de Madrid por tener un inversor israelí? ¿Cancelamos relaciones con China, Marruecos, Venezuela, Arabia Saudí, Guinea, o Irán? ¿Si participa Israel en el Mundial de fútbol no enviamos a la selección española, como en Eurovisión? Ser judío no significa ser sionista. Judíos eran los mismísimos Karlos Marx, León Trotsky, Frida Kahlo, Sigmund Freud, o Albert Eisnstein. ¿Habría que cancelarlos hoy en día? También era judío el socialista Enrique Múgica, cuyo hermano fue asesinado por ETA. Enrique Múgica decía: “El apoyo que manifiesto a la existencia del Estado de Israel no significa que comparta la actuación de su Gobierno”. Como tantos y tantos judíos".