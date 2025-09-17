La muñeca Barbie con diabetes ha sido galardonada como mejor juguete de 2025

La marca de juguetes Barbie ha anunciado que donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' (que visibiliza la diabetes tipo 1) vendida entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre

La muñeca Barbie con diabetes ha sido galardonada por su capacidad de visibilizar la enfermedad y de fomentar la inclusión con uno de doce Premios a Mejor Juguete 2025, que ha entregado este miércoles la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

Esta muñeca ha sido creada en colaboración con la organización internacional Breakthrough T1D, dedicada a la investigación y defensa de la diabetes tipo 1, y cuenta con el respaldo de la Fundación DiabetesCERO, centrada en financiar proyectos científicos para hallar una cura a esta enfermedad autoinmune.

En un comunicado de prensa, la asociación de fabricantes (AEFJ) informa de los galardones de este año, que ponen el acento en la capacidad de los juguetes para transmitir valores sociales, como la diversidad, la sostenibilidad o la inclusión, sin dejar de lado las propuestas innovadoras y los clásicos de acción, manualidades o vehículos, que nunca pasan de moda.

"Equipada con monitor de glucosa y bomba de insulina, esta muñeca busca reflejar la realidad de los niños con diabetes y fomentar la representación e inclusión en el juego infantil", explica el fallo del jurado, del que han formado parte los principales distribuidores, además de educadores, psicólogos, pedagogos y expertos en consumo y diseño.

Al premio de la Barbie con diabetes en la categoría de mejor muñeca, se suman otras categorías, como el mejor juguete para cambiar el mundo, que ha recaído en Monstruolandia Mini, desarrollado en colaboración con la Fundación ANAR para ayudar a prevenir el acoso escolar en la primera infancia.

Como mejor juguete para un mundo sostenible, ha sido premiado a Rey Mono, un juego de mesa diseñado en España para unir a tres generaciones pero que no utiliza plásticos.

En la categoría para promover la igualdad, se ha distinguido Anne Bonny's Malediction, por poner en el centro a una mujer real que desafió los roles de género del siglo XVIII y es una de las pocas piratas reconocidas de la historia.

Barbie donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' vendida en España

La marca de juguetes Barbie ha anunciado que donará un euro por cada muñeca 'Fashionista' (que visibiliza la diabetes tipo 1) vendida entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre en los supermercados Carrefour y Alcampo, hasta alcanzar las primeras 7.500 unidades de la promoción, para reforzar la investigación sobre la enfermedad.

Esta iniciativa forma parte de una campaña solidaria impulsada junto con la Fundación DiabetesCERO, con motivo de la vuelta a las clases, y destinará lo recaudado a cofinanciar una beca para jóvenes científicos que investigan la cura de la diabetes tipo 1.

"La Barbie con diabetes tipo 1 representó un avance significativo en nuestro compromiso con la inclusión y la representación. Con esta campaña solidaria en la vuelta al cole queremos dar un paso más, apoyando la investigación que busca una cura. Creemos en el poder de Barbie para influir en la manera en que los niños perciben el mundo desde una edad temprana, y queremos que esa influencia también genere un impacto positivo en la sociedad", ha afirmado el jefe de Marketing de España, Portugal e Italia para Mattel, CélineRicaud.

Por su parte, la directora de la Fundación DiabetesCERO, Sandra Campinas, ha explicado que esta campaña no solo permite visibilizar a quienes conviven con la enfermedad, sino también recaudar fondos para investigación.

"Al final se trata de eso, de que los niños solo se preocupen de ser niños y de jugar, mientras los adultos trabajamos para ofrecerles un futuro mejor", ha añadido.

La campaña ha contado con el apoyo de la modelo y actriz Laura Sánchez, embajadora de la muñeca Barbie con diabetes tipo 1 en España, quien fue diagnosticada hace cuatro años.

"Cuando me contactó Barbie para ofrecerme esta campaña, lo primero que pensé fue qué orgullo estar unida a Barbie dándole visibilidad a una enfermedad con la que convivo diariamente, y, sobre todo, qué ilusión para esas niñas que puedan sentirse identificadas con su muñeca. Es un auténtico sueño. Pero mi mayor sueño es que sus amigas puedan jugar con esa muñeca y que sean conscientes de que la enfermedad de su amiga está reflejada en una Barbie", ha destacado Sánchez.