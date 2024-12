Elisa, en cambio, vive aterrada con los errores técnicos del dispositivo. "No sabes dónde está el agresor, no te informan. Con ese aparato es un sin vivir. Te avisan si el agresor está muy cerca, pero no cuándo se va. Yo me quedo parada en un sitio, no me muevo. Una vez estuve como una hora o dos horas parada y no me llamaban", relata.