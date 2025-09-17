El joven de 15 años que mató a su padre en Palencia, ha aceptado cinco años de internamiento terapéutico en régimen cerrado

El joven de 15 años que el pasado 11 de enero mató a su padre a puñaladas en plena calle en Palencia ha aceptado este miércoles cinco años de internamiento terapéutico en régimen cerrado. La defensa del menor ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular por el que ha asumido los hechos en el Juzgado de Menores de Palencia.

El acuerdo recoge la medida de internamiento terapéutico en régimen cerrado durante cinco años y otros tres de libertad vigilada por los delitos de asesinato con alevosía, con la agravante de parentesco y la eximente incompleta de anomalía psíquica. El joven permanecía internado, de forma cautelar, en el centro Zambrana de Valladolid, desde que sucedieron los hechos.

La detención se produjo el 11 de enero de este año después de que el acusado apuñalara a su padre en plena calle y en presencia de numerosos testigos que fueron alertados por los gritos del agredido y de varias mujeres. Al parecer el chico, de 15 años, observó desde la ventana de la casa donde vive con su madre como discutían en la calle su progenitora, su padre y la actual pareja de su padre.

La defensa del menor solicitó una libre absolución

El joven salió con un cuchillo y asestó varias puñaladas a su padre, un hombre de 55 años que falleció en el lugar de los hechos después de que los Servicios de Emergencias trataran de reanimarlo sin éxito. Los sanitarios también atendieron a las dos mujeres y al propio menor, que fue trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Palencia con heridas en un brazo. Su defensa había solicitado la libre absolución al considerar que el menor es inimputable y que no se le puede atribuir responsabilidad penal debido a su falta de capacidad para comprender la ilicitud de sus actos.