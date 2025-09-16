La investigación que se centra en sus familiares y conocidos como posibles autores del asesinato

Toño, el ganadero asturiano de 60 años muerto en Ribadesella: sus asesinos podrían ser personas cercanas

AsturiasLos investigadores continúan analizando el terreno y buscando pistas para dar con los autores del asesinato de José Antonio Otero ‘Toño’, un ganadero de 60 años que fue apalizado mortalmente en su vivienda de Ribadesella, Asturias, el pasado viernes. Pero quedan muchas incógnitas por aclarar en el suceso que ha conmocionado a los vecinos de la zona que se preguntan por qué le hicieron eso y quién pudo ser.

La Benemérita recibió el viernes a la 12:15 horas una llamada telefónica en la que una mujer comunicó que su cuñado había sido agredido en Cuevas del Agua en Ribadesella.

Una vez en el lugar, la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil del municipio informó que, en el lugar, servicios de emergencias intentaron reanimar al varón, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los perros no ladraron

La Guardia Civil ha hablado con el entorno de la víctima para sacar alguna conclusión y poder orientar la investigación que se centra en sus familiares y conocidos como posibles autores del asesinato.

La mujer de Toño y su cuñada, las únicas dos personas que fueron testigos, aseguraron que fueron dos encapuchados los que atacaron a su marido ya en la vivienda, pero en ningún momento los perros alertaron con los ladridos, por lo que se cree que estos podrían ser conocidos de la víctima.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen porque aparentemente el asesinato de Toño no fue por un robo, no falta nada de dinero en la vivienda. En abril, la Guardia Civil acudió al domicilio por una fuerte disputa entre la pareja.

“Los últimos tiempos no fueron fáciles para Toño, pero con mi hermana estaba muy bien. De hecho, estaban planeando una boda”, recoge El Comercio en palabras de la cuñada.

Algunos vecinos cuentan que Toño tenía problemas con su familia por una herencia: "Tenía problemas con su hermana, cuando los dos se juntaron. De hecho, la herencia sigue estando allí".

Los agentes buscan imágenes en el único acceso para llegar al pueblo, también están buscando el arma del crimen.