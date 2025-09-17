Jesús Soriano, plataforma “Soy camarero’: “Somos nosotros los que tenemos que dar la cara”

Cobrar por ir al baño, pagar por los hielos, reservas de 10€ y ahora consumiciones mínimas de bebida y tapa, la hostelería establece nuevas normas que sorprenden a los usuarios y que hacen peligrar los pequeños locales.

‘Vamos a ver’ ha podido hablar en directo con el dueño del local de Salamanca quién ha decidido que en su local no admitirá a ninguna persona que no esté consumiendo una bebida y una tapa durante los horarios de viernes y sábado noche, debido a la gran afluencia de público con la que cuenta su local.

Asegura que su negocio no se puede permitir que la gente no consuma como mínimo y una tapa, de unos seis u ocho euros y que no tendrán en cuenta el número de personas. Una decisión de la empresa que los camareros comunican directamente a los clientes y que no tiene en cuenta el número de personas que estén en la mesa.

Ante las preguntas de Patricia Pardo y de Jesús Soriano, de la plataforma “Soy camarero’, no parecen tener miedo a perder clientes “Si no les gusta, hay muchos más bares en Salamanca” y les da igual perder una mesa de 10 personas aunque solo uno de ellos no quiera consumir “no se sentarían, está anunciado por todo el local”.