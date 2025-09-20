Miguel Ricart dice que en el asesinato de Miriam, Toñi y Desirée participaron siete personas, entre ellas un hombre apodado 'El Nano'

El único condenado por el triple crimen de Alcàsser afirma que Antonio Anglés y su hermano Mauricio fueron los autores materiales

Miguel Ricart fue la única persona condenada por el triple crimen de Alcàsser. Más de 30 años después del asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, ha concedido una entrevista para dar una nueva versión de los hechos. Otra distinta, puesto que en esta opinión contradice elementos clave de la versión oficial.

En una conversación con 'El Rincón del Disidente', donde ya tuvo la oportunidad de expresarse a comienzos de 2023, asegura que el crimen fue llevado a cabo por un grupo de siete personas, entre las que destaca a un hombre apodado 'El Nano' y a otros tres señores mayores no identificados que ya estaban en el lugar.

Ricart señala que fue obligado a participar bajo amenaza de muerte y que Antonio Anglés y su hermano Mauricio fueron los autores materiales de los asesinatos. Además, subraya que si ha decidido pronunciarse es con el objetivo de "liberar su conciencia", de pedir perdón a las familias y a la sociedad y de cerrar definitivamente el caso.

La nueva versión de Miguel Ricart

Durante la entrevista con el canal especializado en 'true crime', de la que se hace eco el diario Información, Miguel Ricart detalla que este último testimonio suyo no está sujeto a las coacciones que sintió en el pasado por parte de la Policía, de los jueces y de los medios de comunicación.

"Ahora soy un hombre libre y he tomado la decisión de hablar porque estoy muy cansado y, sobre todo, porque quiero que esto se aclare", sostiene durante su charla con el periodista Manu Giménez, autor del documental 'El Caso Macastre: los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana'.

El asesino explica que la noche en la que desaparecieron las jóvenes, el 13 de noviembre de 1992, se encontraba en la casa de Neusa, la madre de Anglés, y que Antonio y Mauricio le pidieron que los acompañara para "hacer una cosa". Ricart pensó en ese momento que se trataría de una pequeña entrega de drogas.

Entonces, añade, se encontraron con un cuarto individuo, desconocido para él, a quien Anglés se refería como 'El Nano'. El grupo se dirigió en coche a Picassent y fue a la entrada del municipio, cerca de una gasolinera, donde encontraron a las tres adolescentes. Miguel apunta que Miriam, Toñi y Desirée se subieron al vehículo, voluntariamente y sin violencia, con la idea de que las acercasen a una discoteca.

Según su testimonio, durante el recorrido, Antonio Anglés pasó de largo del local y aceleró, lo que alertó a las jóvenes y al propio Ricart. En ese momento, manifiesta, el conductor las calmó con la falsa promesa de dar la vuelta, lo cual nunca sucedió. De hecho, se desvió hacia un lugar que parece que ya tenía planificado.

Agresiones sexuales antes de asesinarlas

Ricart niega de forma categórica que los hechos ocurrieran en la caseta de La Romana, como establece la versión oficial, y matiza que fue en un antiguo almacén de pólvora en las inmediaciones de la localidad valenciana de Catadau. Al llegar, indica, se percató de la presencia de tres hombres más de "unos 50 y algo años", desconocidos para Ricart pero que parecían ser conocidos de Antonio Anglés. Y agrega que su presencia también sorprendió a estos hombres, que al parecer solo esperaban a Antonio, Mauricio y 'El Nano'.

Según Ricart, mientras Antonio Anglés y 'El Nano' bajaban a las chicas del coche, él y Mauricio permanecieron fuera. Posteriormente, Anglés les envió a comprar bocadillos al bar 'El Parador', un hecho corroborado por el testimonio de la dueña del establecimiento en la época. Al regresar, presenciaron las agresiones sexuales a las jóvenes.

En la entrevista con 'El Rincón del Disidente', afirma que los tres hombres mayores, junto con Antonio Anglés y 'El Nano', estaban abusando sexualmente a las chicas. Asimismo, sostiene que Anglés le obligó tanto a él como a Mauricio a participar en la violación, amenazándoles con una pistola. En su relato, Ricart dice que los tres hombres mayores se marcharon tras "terminar" y que fue entonces cuando Antonio Anglés tomó la decisión de asesinar a las adolescentes para evitar que los delataran.

Según la última versión de Ricart, Antonio Anglés fue quien disparó y acabó con la vida de dos de las chicas, mientras que Mauricio Anglés mató a la tercera. Ricart también desmiente la existencia de grabaciones del crimen, resaltando que no vio ninguna cámara en el lugar.

Así se deshicieron de los tres cadáveres

Ricart detalla que los cuerpos fueron envueltos en una moqueta que encontraron en un contenedor y trasladados para su enterramiento inicial en "un terreno de tierra blanda y poco transitado en Alborache, cerca del corral donde Antonio Anglés solía quedarse".

Después, tras la explosión mediática del caso en toda España, Ricart dice que Anglés optó por cambiar la ubicación de los cadáveres. El 6 de enero de 1993, día de Reyes, Antonio Anglés y Mauricio Anglés se encargaron de mover los cuerpos.

El 27 de enero de 1993, Ricart fue detenido en la casa de la familia Anglés e incide en que su primera confesión ante la Guardia Civil fue obtenida bajo coacción: "Les conté lo que ellos querían escuchar, nada más quizás por miedo a Antonio o a esas personas que yo no conocía".

Por último, Ricart señala que hubo un momento en que expresó su intención de confesarlo todo y que Anglés le golpeó y le amenazó directamente. La razón fundamental que aduce Ricart para haber mantenido esta versión oculta durante más de tres décadas es el miedo a las represalias contra su familia, aunque afirma que ahora, con esta entrevista, aspira a reclamar perdón a las familias y a toda la sociedad por lo ocurrido.