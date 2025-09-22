Magistrada juzgado Violencia de Género: "Cuando un dispositivo falla, la protección de la víctima se eleva"

Compartir







En marzo de 2025, los jueces de los juzgados de violencia de género ya plasmaron por escrito los problemas con estos dispositivos, señalando localizaciones erróneas y manipulaciones por parte de los investigados. Además, un sindicato policial asegura que Igualdad compró las pulseras en páginas web chinas por 12 euros. No es la primera vez que se alerta sobre fallos en las pulseras: en 2020, el Defensor del Pueblo ya advirtió de numerosos errores, y cinco años después, los problemas persisten.

Para abordar este tema, ‘La Mirada Crítica’ ha entrevistado en directo a Cira García, magistrada del Juzgado de Violencia de Género, quien explica cómo los jueces detectaron los fallos: "Los problemas en los dispositivos electrónicos se producen diariamente y desde hace muchos años. Llevo 12 años en estos juzgados y en numerosas ocasiones se han dado este tipo de incidencias. No podemos olvidar que se trata de dispositivos técnicos y, en algunos casos, hay muchas incidencias; esa es una realidad que existe."

También explica qué sucede cuando una pulsera no funciona: "Cuando un dispositivo empieza a fallar, el centro Cometa alerta de manera urgente al juzgado y a la policía. Si el dispositivo deja de funcionar, el sistema de protección de la víctima se eleva a riesgo extremo y, en ese momento, se inicia una custodia policial."

Por último, se refiere al fallo de marzo de 2025: "Durante esos meses nos alertaron y se fueron restaurando y colocando nuevos dispositivos de forma inmediata. Es cierto que puede haber fallos en el volcado de esa información de cara a investigar delitos de quebrantamiento."