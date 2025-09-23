'El programa de Ana Rosa' descubre cómo se contrata a un sicario

Detienen a dos sicarios, uno menor de edad, que habían viajado a Málaga para cometer un asesinato

Cada vez es más frecuente ver en las noticias ejecuciones cometidas por sicarios. Estas bandas suelen captar a chicos menores de edad porque saben que en España la carga penal para ellos es mucho más baja. 'El programa de Ana Rosa' ha investigado si realmente es fácil encontrar un sicario.

En internet existen varios caminos para llegar hasta ellos, aunque siempre a través de foros privados y cerrados para quienes no son miembros. El programa logró acceder a uno de estos espacios, donde se anuncian sicarios de toda Europa y América del Sur, la mayoría procedentes de esta última región, de donde también vienen muchos de los que actúan en nuestro país. En estos foros los sicarios suben vídeos y fotografías de sus trabajos como garantía de fiabilidad y muestran que sus encargos siempre acaban con “éxito”.

El equipo contactó con uno que asegura estar en España. Al preguntarle por sus servicios, respondió: "También tenemos servicios de cobro, por si te interesa. Puedo llegar a hacer lo que me pidas, pero eso está en tu mano".

"Cuando vea la muerte delante de su mirada ya verás cómo se dispone a pagar"

Se le planteó el caso de una deuda con un exsocio y detalló lo que podía hacer: "Podemos hacer un seguimiento y explicarle que ese dinero que te debe me lo debe a mí también. Y si se encara es peor para él, le parto un brazo. Tú tranquilo, que las deudas se cobran cien por cien". Además, garantizó estar dispuesto a ser todo lo contundente que hiciera falta: "Si cuesta convencerlo, lo echo a un coche y cuando vea la muerte delante de su mirada ya verás cómo se dispone a pagar". Finalmente, explicó el coste de sus servicios: "Mato por mil euros, la mitad por adelantado para pagar viaje y alojamiento, y el resto al terminar".

Josep Vidal, el periodista que ha llevado a cabo la investigación, advierte sobre la facilidad de acceder a este tipo de contactos: "Cuanto más fácil lo encuentres, más fácil es que te estén engañando, incluso en estos foros se puede colar alguien que solo quiere sacarte la primera parte y luego no aparecer".