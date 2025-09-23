Espinosa de los Monteros presenta su nuevo proyecto, un laboratorio de ideas

Espinosa de los Monteros vuelve al foco político con un nuevo proyecto y desvela si contará con Albert Rivera

Compartir







El político Iván Espinosa de los Monteros dejó VOX en 2023 alegando “motivos personales”, una decisión que llegó justo después de los malos resultados electorales del partido, que perdió 19 escaños. Desde entonces, poco se había sabido del exdiputado, hasta ahora, cuando ha presentado un nuevo proyecto: Atenea, un laboratorio de ideas que ha despertado gran interés. El Partido Popular ya le ha mostrado su apoyo.

Espinosa de los Monteros visita el plató de 'El programa de Ana Rosa' para presentar su nuevo proyecto. Aclara si se trata de un embrión para un futuro partido político: "No es un embrión de un partido político, es una plataforma de ideas que tiene algunas aspiraciones. La primera es producir papeles e ideas pensando un poco en el medio y largo plazo. Cuando he estado en política he observado que tenemos que estar hablando de la noticia del día, pero creo que también conviene que haya gente fuera de la política que esté pensando en problemas más a largo plazo que nos afectan a todos. Queremos proponer, especialmente a los partidos que están a la derecha de Sánchez, algunas ideas que puedan asumir e implementar cuando haya un cambio de Gobierno".

Sobre el apoyo del PP, comenta: "Intuyo, por algunos titulares que leo, que están intentando algunas personas interpretar esto como una manera de darle a un partido en contra del otro, y yo no quiero contribuir a eso. Al contrario, ya que la segunda función que me gustaría ejercer, más allá de aportar ideas, es devolver un debate más sereno, más apartado de las luchas políticas. No tengo intención de atacar a ningún partido".

Espinosa de los Monteros, de Pedro Sánchez: "Mi sensación es que su aspiración es acabar la legislatura completa"

Además, habla sobre las personas que le acompañarán en este proyecto: "El jueves en la presentación las veréis, pero va a haber una junta directiva reducida. Lo que sí va a haber son muchos colaboradores, gente que va a aportar esas ideas, y también espero que haya gente para debatir del otro lado del espectro ideológico, con los que incluso podamos contrastar ideas".

Ana Rosa le pregunta si cree que va a haber elecciones adelantadas, a lo que responde: "Creo que será en los próximos dos años, pero las pueden convocar esta tarde. Mi sensación es que su aspiración es acabar la legislatura completa".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sobre la financiación de su nuevo proyecto, explica: "Cuando se presente, la gente que quiera podrá contribuir, darse de alta con una cuota mensual y estamos abiertos a que quien quiera pueda patrocinarlo, sabiendo que tiene que ser de manera altruista y no aceptaremos fondos públicos".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Por último, responde a la posibilidad de acabar en un futuro gobierno de derechas: "Todavía no hay elecciones para hablar de una posibilidad de ser ministro. Pero ese no es el propósito, el propósito es proponer ideas que un futuro gobierno, que entiendo será una coalición de PP y Vox, pueda capitalizar y hacer suyas".