El Gobierno indulta a dos de los '6 de Zaragoza': Javitxu' y Adrián Latorre, en libertad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, conceder el indulto a dos de los conocidos como '6 de Zaragoza', en concreto a Francisco Javier Aijón 'Javitxu' y Adrián Latorre, que cumplían condena por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesión a policías por unos incidentes posteriores a la protesta contra un mitin de Vox en la capital aragonesa.

Así lo ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. Alegría ha señalado que tanto el Ministerio Fiscal como el tribunal sentenciador han informado favorablemente sobre la concesión de esta medida de gracia que, por otra parte, diversas entidades y fuerzas políticas, encabezadas por la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza, llevaban meses reclamando como movilizaciones en las calles.

Esta plataforma ha asegurado en un comunicado que este indulto, que llega tras 526 días de prisión para Adrián Latorre y 491 en el caso de 'Javitxu', llega forzado por la presión popular y después de llevar "más de un año encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido".

"Valoramos la libertad de 'Javitxu' y Adrián como una victoria del conjunto del movimiento popular que se ha implicado en denunciar continuamente durante seis años este caso de represión del Estado. Se trata de una clara vulneración del derecho de manifestación y organización frente a los discursos de odio de la extrema derecha", han añadido.

Diversas formaciones de izquierda han celebrado el indulto concedido este martes por el Gobierno a dos de los integrantes de 'los 6 de Zaragoza', el sobrenombre con el que se conoce a los seis jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso que esta medida de gracia era una "cuestión de justicia" y ha expresado su alegría por la salida de la cárcel de estas dos personas, como venía demandado su espacio político.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha valorado a través de la red social 'X' esta decisión como una "grandísima noticia" y la demostración de que la presión social contra la criminalización de la protesta funciona".

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, también ha saludado la concesión de este indulto y ha lanzado que el "antifascismo no es delito".

Por otra parte, el diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, se ha congratulado de que su espacio político ha conseguido este indulto y que hoy se ha hecho "un poco de justicia gracias a la plataforma y a toda la sociedad aragonesa", aunque no habrá completas garantías hasta la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como la Ley Mordaza.

En declaraciones a los medios en el Congreso, el parlamentario ha señalado que indagarán en los motivos por los que no han sido indultados otros condenados de este grupo. Por su parte, Anticapitalistas ha apuntado que tras un periodo en prisión el Ejecutivo reconoce el indulto para dos integrantes de los 'Seis de Zaragoza' y promete que seguirán peleando "por la libertad del resto y contra la represión".