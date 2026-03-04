Patricia Martínez 04 MAR 2026 - 15:13h.

Los bomberos recibieron el aviso a las 12.45 de este miércoles

El propietario estaba en el exterior de la casa cuando se inició el fuego

Compartir







Culleredo, A CoruñaUn voraz incendio declarado este miércoles ha calcinado completamente una vivienda unifamiliar, ubicada en la aldea de Cabana, en el parroquia de Veiga, en Culleredo. Los efectivos desplazados al lugar siguen trabajando en la zona para sofocar las llamas, aunque no ha habido daños personales.

Según han informado desde el concello de Culleredo, el fuego comenzó en torno a las 12.45 horas de este miércoles. Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Culleredo y dotaciones de bomberos del parque provincial de Arteixo, quienes todavía se encuentran en la zona realizando labores de extinción y refresco. Los bomberos han señalado que la estructura del inmueble cuenta con abundante madera, lo que está dificultando los trabajos de control y propagando las llamas.

El propietario se encontraba en el exterior cuando se inició el incendio, y no había nadie más dentro de la casa, por lo que no hay que lamentar daños personales.

PUEDE INTERESARTE Un conductor da positivo en alcohol tras empotrarse contra un tractor en Pontevedra y atropellar a una mujer que caminaba por la acera

Un calefactor, posible causa de las llamas

La vivienda es una segunda residencia, en la que las llamas se propagaron de una manera muy rápida y violenta, según han contado los efectivos desplazados. A la espera de una confirmación oficial, tras las inspecciones, una vez esté sofocado completamente el incendio, las primeras hipótesis barajan como posible causa del incendio un calefactor que se encontraba encendido en el interior de la vivienda y que pudo provocar las llamas.