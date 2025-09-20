Herido grave un camionero tras colisionar con una furgoneta VTC en Puente de Vallecas en Madrid
El accidente de tráfico ha ocurrido a las 5:15 horas en la calzada exterior de la carretera M-40
Con fractura de fémur y otras dos posibles de cadera y pelvis, el conductor del camión de 58 años está hospitalizado
MadridUn camionero está herido grave después de colisionar su vehículo con una furgoneta VTC en un accidente de tráfico ocurrido en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid capital.
Según ha informado Emergencias, el conductor de un camión blanco de pequeñas dimensiones chocó con el otro automóvil de color negro en la calzada exterior de la carretera M-40, kilómetro 21.
El siniestro vial se produjo a las 5:15 horas de la madrugada y hasta el lugar se movilizó una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los efectivos tuvieron que rescatar al camionero, atrapado en la cabina.
Fractura de fémur y posibles de cadera y pelvis
Luego, fue estabilizado y evacuado al Hospital 12 de octubre por sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que tenía múltiples traumatismos, con fractura de fémur incluida.
También el hombre de 58 años posiblemente sufra fracturas de cadera y pelvis debido a las consecuencias del potente impacto. La otra víctima, conductora de la furgoneta, es un joven de 28 años.
Con varias contusiones, fue trasladado al mismo centro hospitalario para ser atendido de sus lesiones. Mientras tanto, la Guardia Civil ya investiga las causas del choque.