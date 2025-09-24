'El programa de Ana Rosa' habla en exclusiva con una mujer maltratada que le falló la pulsera antimaltrato

Varias actas sobre violencia de género alertaban ya desde julio del año pasado de los fallos en las pulseras antimaltrato: “Daban localizaciones erróneas”

Compartir







Los fallos detectados en las pulseras telemáticas para controlar a maltratadores, revelados en la memoria de la Fiscalía, han desatado una fuerte polémica. Mientras todos los grupos políticos se quejan y piden la dimisión de Ana Redondo, desde Moncloa mantienen su respaldo a la ministra de Igualdad.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con una mujer maltratada a la que le falló la pulsera. Reacciona a las palabras de la ministra en el Congreso:"Lo he escuchado, pero ya no creo en la política desde hace tiempo. Veo que no sirve, que es algo que debería pasarle a ella para entenderlo. No puede hablar de algo que no ha vivido en sus propias carnes. A mí me ha fallado muchas veces y me puse peor de lo que estaba, porque no podía hacer mi vida diaria".

Explica cuándo le falló la pulsera: "La primera vez fue cuando nos la pusieron a los dos en el juzgado, mientras esperábamos para declarar. Empezó a sonar el dispositivo y todas las personas que estaban allí se pusieron en alerta, incluso la jueza, porque eso debía estar en silencio. Al estar inhibido por estar en el juzgado, el mío sonaba y sonaba. Me dijeron que me lo cambiarían ese mismo día por la tarde, pero no vinieron. Vinieron otro día. Y así sucesivamente, el dispositivo y el botón fallaban constantemente, cuando no era una cosa, era otra".

Mujer maltratada que le falló la pulsera: "El GPS y el localizador no funcionaban. Durante varios días se quedaba sin red"

También comenta qué ocurría cuando fallaba: "Saltaba cuando no debía. Además, tenía la misma alarma para todo: para cuando se quedaba sin batería, cuando te llamaban ellos… Todo sonaba igual y de forma equivocada cada dos por tres. Incluso el GPS y el localizador no funcionaban. Durante varios días se quedaba sin red. A veces me avisaban de que estaba desprotegida, y otras no, tenía que verlo yo en el móvil. Luego me llamaban a altas horas de la noche para preguntarme dónde estaba, y otras veces me decían que estaba en el centro de Córdoba cuando yo estaba en mi casa. Al principio me llamaban, pero en los últimos tres meses ni siquiera eso, aunque sonara".

Por último, explica si ha avisado de estos fallos: "Fui a la Subdelegación del Gobierno, pero no me dejaron entrar. Le expliqué al policía nacional lo que pasaba y me dijo que eso lo tenía que saber la jueza que lleva mi caso. Así que fui al juzgado, se lo comunicaron a la jueza y quedó anotado".