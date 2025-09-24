'El programa de Ana Rosa' ha empezado con su el famoso editorial de la presentadora

El PSOE, sobre el juicio del hermano de Sánchez y su coincidencia con el de la pareja de Ayuso: "Una vez más es curioso cuando se produce"

Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa con su ya tradicional editorial diario. En esta ocasión, la presentadora ha destacado el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y el decreto-ley que prohíbe la compraventa de armas con Israel.

"Muy buenos días, Sánchez, al banquillo. "Influencia" es la palabra del día. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, será juzgado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Pedro Sánchez se ha convertido en influencer, pero ya ejercía influencia antes de abrir su cuenta de TikTok. Todas las portadas de los periódicos se hacen eco del auto de la Audiencia de Badajoz, que señala literalmente la capacidad de influencia de Pedro Sánchez en el nombramiento de su hermano", ha comenzado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

"Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 2.675.000 personas con el apellido Sánchez, pero casualmente la plaza se creó para un Sánchez concreto, que también casualmente es hermano del presidente. La sala considera que se conocía el parentesco entre David Sánchez y Pedro Sánchez. Es decir, los jueces no solo señalan al Sánchez nombrado a dedo, sino que ponen la vista en el Sánchez dueño del dedo. ¿Y qué dice el Gobierno? Pues lo de siempre, que los jueces hacen política", ha continuado.

Ana Rosa ha apuntado: "Hoy se cumplen siete meses desde la carta de Sánchez a la ciudadanía, motivada por las actuaciones judiciales contra otro presunto caso de enchufe: el de su mujer. Desde entonces, el banquillo del Gobierno se ha ido llenando de imputados que calientan la banda para salir a declarar. Sánchez quería pasar a la historia, y lo está logrando, primer presidente con un hermano que será juzgado, primer presidente con una esposa investigada, primer presidente con un fiscal general procesado, primer presidente con dos secretarios de organización imputados. Para rematar su paso por la historia, solo le falta ganar el Premio Nobel de la Paz reversible, porque mientras clama desde la ONU contra los bombardeos en Gaza, en España el Gobierno aprueba un embargo total de armas a Israel, que en realidad es revisable y reversible. Es decir, un embarguillo. Un embargo que, en realidad, es un "sin embargo", por las excepciones por interés general".

Para finalizar, Ana Rosa ha dicho: "Para colmo, Podemos ha tumbado la ley de Junts para delegar competencias de inmigración a Cataluña, al considerarla una ley racista. Sánchez decía que no podría dormir si gobernaba con Podemos. Pues ahora puede dormir a pierna suelta, porque la legislatura se ha roto aún más. Otro dolor de cabeza para el presidente. Eso sí, siempre puede llevarle la contraria a Trump y tomarse un paracetamol".