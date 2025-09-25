Los vecinos del barrio de Córdoba denuncian que llevan 12 años robándoles

Un ladrón reincidente aterroriza diariamente a los vecinos de Guarromán: "Hay mucho miedo colectivo a abandonar la casa"

En el barrio Campo de la Verdad, de Córdoba, llevan sufriendo robos desde hace 12 años. Entran en los comercios del barrio y se llevan todo, algunos de los ladrones están en la cárcel, pero el cabecilla anda suelto. Los vecinos viven con miedo por culpa de estos ladrones. La primera denuncia se puso ya hace 12 años, pero la situación poco ha cambiado, el último robo se produjo este fin de semana, llevándose 600 euros a punta de pistola.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta el barrio para hablar con los vecinos. Salva sufrió el robo de este fin de semana: "Entró por la puerta, nos sacó una pistola y nos pidió que le sacáramos el dinero de la caja, y como estaba apuntándonos, no lo pensamos y le dimos el dinero. Fue sobre las 12:30 de la noche, él iba tranquilo, con la cara cubierta, por lo que no pudimos verle la cara".

José Luis, presidente de la asociación de vecinos, explica la situación del barrio: "Somos bastante socios en la asociación de vecinos, pero parece que para mucha gente somos un inconveniente, porque venimos con muchas ganas de luchar. Este barrio es como si fuera un pueblo, donde las puertas de las casas estaban abiertas y la gente se sentaba en las puertas; hoy, por desgracia, esto no puede pasar. Nuestros vecinos llevan más de 12 años robándonos".

Además, el programa habla con Adán, otra víctima de los robos, que ha sufrido ya tres robos: "En 15 días he sufrido tres robos, de las mismas personas que conocemos todos y los tenemos que ver a diario. Uno de ellos está en prisión en espera de juicio y el otro anda por aquí alrededor nuestra a diario".