El exinspector jefe de la UNED de Madrid, conocido como el 'narcopolicía', que tenía empapeladas las paredes de su casa con millones de euros, ha comparecido ante el juez. Cuando fue detenido en 2024, le encontraron un millón de euros escondido en su despacho y 19 millones escondidos en distintas estancias de su casa, incluso en el techo tenía escondido dinero. Era el responsable de una organización que ha metido durante los últimos cinco años contenedores llenos de cocaína, solo en un alijo había metido 23 toneladas de cocaína.

'El programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a las declaraciones ante el juez tanto de él como de su mujer. Aunque las únicas palabras que ha pronunciado él han sido para negarse a declarar, quien sí lo ha hecho ha sido su mujer, aunque su declaración ha sido para marcar distancia con su marido, negando tener constancia de que su marido estuviera relacionado con una organización de narcotráfico: "No tenía ni idea, nunca he sospechado nada".

Mujer narcopolicía, sobre el dinero encontrado en su casa: "No sé dónde ha aparecido, yo no estuve arriba, en la buhardilla"

A pesar de que el juez y la investigación consideran que conocía y se beneficiaba del dinero ilícito, ella asegura en su declaración que no sabía nada del dinero ni de su origen: "No miro los papeles del banco, confiaba en él plenamente. No tengo ni idea". Delante del juez, afirmó que tan solo le hizo sospechar que su marido, solo con su sueldo, pudiera regalarle un coche tope de gama: "Ese sí que me lo trajo a casa, sí me lo regaló. Me dijo que lo había pagado, que era de segunda mano y que había un concesionario y que se lo habían dejado muy bien de precio".

También niega saber nada del dinero en efectivo que se encontró en su casa, aunque fuera una cantidad tan grande como 19 millones de euros: "No tenía ni idea. No sé dónde ha aparecido, yo no estuve arriba, en la buhardilla".