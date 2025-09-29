Nuria Morán 29 SEP 2025 - 11:23h.

Isabel Díaz Ayuso ha estado este lunes 29 de septiembre en 'El Programa de Ana Rosa'

La jueza abre juicio oral a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude a Hacienda: las claves

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado este lunes 29 de septiembre en el plató de 'El Programa de Ana Rosa' para hablar de la agitada actividad política en la que se encuentra inmersa nuestro país.

El primer tema sobre el que ha hablado la presienta ha sido la inmigración ilegal, uno de los problemas que más preocupan a la sociedad española y motivo de crispación entre los diferentes partidos políticos de nuestro país debido a sus planes para solucionarlo.

Isabel Díaz Ayuso, sobre inmigración ilegal: "Deambulan por las calles de toda España personas sin oficio ni beneficio"

"En España tenemos un fallo multiorgánico. No funcionan muchísimas organizaciones, estamentos o administraciones. La inmigración nunca fue un problema de España porque no somos un país racista y pienso que un inmigrante no solo es una aportación económica, da vida, hijos, arte... Quiero que los que vengan de fuera sean un español más y creo que con la persona nov viene el problema, viene cuando no hay un control de fronteras y un descontrol masivo provocado por el Gobierno", ha comenzado.

Díaz Ayuso ha explicado: "Llega un momento en el que no se pueden atender a más personas que las que cotizan. Creo que hay unas prestaciones mínimas que todo el mundo tiene que recibir solo por estar aquí, pero cuando ya levas un tiempo y no trabajas ni estás en una búsqueda activa de trabajo, ahí se genera el problema. En ese problema comienzas a ver cómo muchísimas personas deambulan por las calles de toda España personas sin oficio ni beneficio".

Isabel Díaz Ayuso, sobre su acercamiento a VOX: "Yo gobierno con mayoría absoluta para todos"

Además, la presidenta de la comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de desentenderse de los menores migrantes: "Tenemos un problema de fronteras y no entiendo cómo esto sigue produciéndose y se mira para otro lado. No entiendo cómo otros países admitan esto, algo que creo que España no haría. La parte de estos menores que quiere trabajar o estudiar, esos encuentran un camino en un país de oportunidades como este. Pero hay otros muchos que no y se crean problemas de inseguridad en las calles. Yo no tengo competencias en esta materia, pero por la ley del menor mi obligación es hacerme cargo de esto".

Sobre qué países son bienvenidos y cuáles no lo son tanto, Ayuso ha argumentado: "La inmigración hispana no es inmigración. Un argentino o un venezolano en Madrid no es un inmigrante. Lo será por una cuestión de legalidad de papeles, pero no lo es. Lo que se está estudiando es cómo enfocar al mercado de trabajo otro tipo de inmigración procedente donde los matrimonios de menores están permitidos o no hablan nuestro idioma".

De los que la acusan de estar más cerca de Vox que de su propio partido y del auge en las encuestas del partido de Abascal, Díaz Ayuso ha dicho: "Ha llegado el momento de decir las cosas como son y hay que ser honesto con las decisiones. No se puede sufrir por el qué dirán, porque ahí es cuando empiezas a cometer todo tipo de errores".

Isabel Ayuso, sobre el conflicto de Gaza: “Todo el mundo sabe de todo, esto es como cuando corría Fernando Alonso y todos sabíamos de ruedas”

Acusada de apoyar a Israel desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, su presidenta se ha mostrado contundente: "El presidente del gobierno de España nos ha metido en debate para que no hable de la corrupción de su entorno. Es un conflicto complejísimo que viene de siglos y en el que nos están obligando a tomar postura al rey o a las comunidades. No voy a dejar abandonados a los judíos ni a permitir que el antisemitismos se disfrace de causas positivas para hacer lo que están haciendo . Genocidio es un concepto que tiene que decidir los tribunales internacionales. Todo el mundo sabe de todo, esto es como cuando corría Fernando Alonso y todos sabíamos de ruedas., pero se ponen a hablar de un conflicto que vamos a pagar durante mucho tiempo. Yo no haría algo como lo que hace Sánchez que es utilizar recursos españoles sin tener el pundonor de ir al Congreso de los Diputados".

Sobre las palabras del juez Castro Aragón recomendándole tratamiento a Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reaccionado: "Esto lo recibo todos los días desde hace seis años. He recibido tantos insultos personales que ya me he dado cuenta de que esto es una guerra psicológica. Van por lo personal para ver si me consiguen acabar conmigo y me quitan las ganas de seguir aquí, pero a mí ya me da igual".

Isabel Díaz Ayuso, sobre los asuntos judiciales de su pareja: "Entra por la puerta a los juzgados y no por el garaje como entran los presuntos delincuentes"

Ayuso ha vuelto a destacar el tratamiento que está teniendo su pareja: "Si le defiendo porque le defiendo, y si no porque oculto. Diría mucho más si no fuese mi pareja. Yo tengo el objetivo de que España no sea trasformada y Madrid es una Comunidad de referencia. No tengo tiempo de despistarme y soy muy agradecida con todos aquellos que me trasladan su apoyo. Me han dicho que me quieren y eso es lo que vale. No puedo pensar que lo hago todo bien ni tengo la seguridad de creerme la ama de nada. Mi pareja entra por la puerta a los juzgados y no por el garaje como entran los presuntos delincuentes".

Ana Rosa Quintana ha querido saber si la presidenta de la Comunidad de Madrid se arrepentía de haber defendido a su pareja públicamente y ella ha sido muy clara. Isabel Díaz Ayuso tiene claro que diga lo que diga se va a volver en su contra y antes de responder, ha enumerados los supuestos casos de corrupción de los dos últimos años en los que está implicado el Gobierno “Tienen como rehén a un señor que de no ser mi pareja, no está en esta”.

“Haga lo que haga, es que lo defiendo… Aquí hay un paisano que está solo, defendiendo él solito, con su abogado, que se está defendiendo. Que cada vez que se le ha llamado a declarar ha ido y entra por la puerta a los juzgados y no por el garaje como entran los presuntos delincuentes. Y tampoco se dedica a robar móviles como los presuntos delincuentes. A partir de ahí, porque le defiendo porque le defiendo, bueno o que digo lo que opino…”, ha asegurado Díaz Ayuso convencida de que va a ser criticada sea cuál sea su postura respecto a este asunto.

La entrevista completa de Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa'