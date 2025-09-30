Jenifer Moreno 30 SEP 2025 - 11:01h.

Norbert Feher, alias Igor el Ruso, fue condenado a indemnizar a las familias, pero se ha declarado insolvente

Los padres y hermanos de Víctor Romero Pérez recibirán 260.000 euros y la viuda de Víctor Jesús Caballero Espinosa, 300.000

Más de siete años después del vil asesinato de los guardias civiles Víctor Romero Pérez y Víctor Jesús Caballero Espinosa a manos de Norbert Feher, alias Igor el Ruso, el Ministerio del Interior deberá indemnizar a sus familiares. Los padres y hermanos del primer agente recibirán 260.000 euros y la viuda del segundo, 300.000, cantidades que se fijaron en la sentencia contra el criminal serbio, que se ha declarado insolvente. Ante esta situación es Interior quien debe compensar a la familia.

Así consta en una sentencia de la Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso la agencia EFE. En ella, los magistrados admiten la demanda de los familiares, a la que se opuso la Abogacía del Estado y que inicialmente fue desestimada por el Ministerio de Interior y confirmada Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11.

Los familiares habían iniciado una reclamación administrativa de resarcimiento después de que Igor el Ruso, condenado a prisión permanente revisable y al pago de la una suma total de 560.000 euros por daños morales, se declarase insolvente.

Los dos guardias civiles, asesinados por Igor el Ruso

Representados por el abogado Mariano Tafalla, apelaron a "la falta de comunicación de la peligrosidad y búsqueda de Norbert Feher" que sufrieron los dos agentes asesinados por el criminal serbio en acto de servicio el 14 de diciembre de 2017.

En este sentido, cabe recordar que Víctor Romero y Víctor Caballero se habían desplazado hasta una explotación agrícola en el paraje de El Saso, en Teruel, tras el aviso de un hombre que había escuchado disparos. A su llegada, Igor el Ruso les disparó varias veces por la espalda, de forma indiscriminada y con una pistola en cada mano. Después les robó las pistolas y las carteras y huyó del lugar.

Previamente, Igor el Ruso había asesinado a sangre fría al ganadero José Luis Iranzo después de que este le sorprendiese robando dentro de su finca. Su padre, sin saber que su hijo había sido asesinado, fue quien llamó a la Benemérita al escuchar los tiros.

Interior asumirá la indemnización a sus familiares

Tras lo ocurrido, y ante la insolvencia de Igor el Ruso, la Audiencia Nacional recuerda que cuando un guardia civil sufre daños o muere en acto de servicio, o por su mera pertenencia al Instituto armado, es Interior el que tiene que garantizar que ellos, o en este caso sus familiares, reciban la cantidad económica que les corresponda por el principio de indemnidad.

En este caso, como ya había una sentencia penal en la que se fijaba la indemnización, Interior debe abonar a sus familiares la suma de dinero que se estableció en la sentencia en concepto de responsabilidad civil y que aún no han podido recibir.