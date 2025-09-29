La mujer pide que se modifique "urgentemente" el sistema "para que dejen de fallar y protejan de verdad a las víctimas"

Irene Montero asegura que "las pulseras antimaltrato son seguras y salvan vidas, pero necesitan mejoras"

Una mujer de Jaén víctima de violencia de género ha recogido más de 10.000 firmas en Change.org para pedir al Ministerio de Igualdad que garantice el "correcto funcionamiento" de las pulseras telemáticas para maltratadores.

"Soy una mujer víctima de violencia machista y víctima también del sistema de pulseras de supuesta protección (Cometa)", denuncia en la petición, consultada por Europa Press.

La mujer afirma haberse sentido "totalmente desprotegida"

La mujer, que afirma haberse sentido "totalmente desprotegida" con las pulseras, pide que se modifique "urgentemente" el sistema "para que dejen de fallar y protejan de verdad a las víctimas".

"La primera vez que mi exmarido me pegó fue en 2012 y desde entonces vivo en una pesadilla. Me divorcié, le denuncié. He vivido años de acoso constante, incluyendo destrozo del mobiliario exterior de mi casa. Finalmente el juez decidió ponerle una orden de alejamiento y a mí una pulsera de protección", cuenta.

En su petición, señala que las primeras pulseras que llevó sí funcionaban "correctamente". "Estuve un año con ella y sonó más de 600 veces. Fue terrible, pero la realidad es que el sistema funcionaba, porque gracias a esos avisos mi exmarido, por fin, entró en prisión", apunta.

Sin embargo, denuncia que con el sistema Cometa, el actual, que se encarga del seguimiento de las pulseras para maltratadores, se ha sentido "totalmente desprotegidas, sintiéndose que "no llevaba absolutamente nada".

"Ansiedad durísima e innecesaria"

"Te sientes totalmente indefensa y sabes que lo que marca no es una realidad. Genera a las mujeres una ansiedad durísima e innecesaria cuando avisa y el agresor en realidad no está cerca, y lo que es todavía más grave, si eso sucede, ¿cómo sabes que no va a pasar lo contrario, que tengas a tu maltratador a unos metros pero que la alarma esté saltando porque no funciona bien?", pregunta.

Finalmente, la mujer destaca que se trata de un "grave problema que necesita soluciones urgentes y efectivas". "Unámonos para mejorar la seguridad de mujeres en esta situación tan vulnerable", concluye.