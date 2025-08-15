Claudia Barraso 15 AGO 2025 - 19:43h.

La fundación 'CRIS Contra el Cáncer' comunica la triste pérdida de Isabel, una niña que lleva 12 años luchando contra la enfermedad

Qué es el rabdomiosarcoma en el cráneo, el cáncer por el que ha fallecido la niña Isabel Guerrero

Isabel Guerrero, una niña de 12 años que llevaba toda su vida luchando contra una leucemia, ha fallecido. La triste noticia ha sido comunicada por la asociación ‘CRIS Contra el Cáncer’, junto con un emotivo vídeo explicando la historia de la pequeña y con mensajes de apoyo a sus padres y su hermana.

En el vídeo, aparecen imágenes de la pequeña con tan solo unos meses junto a sus padres. Como cuentan, a los siete meses de vida fue diagnosticada de una de las leucemias más agresivas, pero consiguió salir adelante gracias a un trasplante de médula de sus padres y un avanzado tratamiento. Sin embargo, a los 10 años fue diagnosticada de un tumor cerebral que le cambiaría la vida de nuevo por completo.

Este cáncer solo lo padecen 25 personas en el mundo. Isabel era una gran defensora de la investigación, y su enfermedad siempre le ha dado fuerzas a seguir luchando para poder ayudar a más personas. Por esto, y tras su fallecimiento, desde la asociación piden que se siga investigando para desarrollar tratamientos que salven vidas y que no tengan efectos secundarios tan lesivos como los de hoy en día.

El mensaje de la fundación

“Ver crecer a Isa y formar parte de su vida ha sido uno de los mayores regalos que nos ha dado esta historia. Pero hoy estamos rotos. Porque esto no tenía que pasar. Porque no hay forma de suavizarlo, ni de entenderlo”, dicen en el mensaje publicado a través del perfil en Instagram. Cientos de comentarios despidiendo a la pequeña, acompañan en estos momentos tan duros a la familia de la pequeña gran luchadora.

Isa, gracias por todo lo que nos dejas, por inspirarnos a seguir mejorando y por quedarte en nosotros para siempre. Hoy te despedimos pero tu luz, tu mirada y tu sonrisa se quedan para siempre con nosotros. En cada reto, en cada avance, en cada niño o niña que logre curarse gracias a la investigación, en cada paso que demos en cambiar lo que no es justo.