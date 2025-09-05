Celia Molina 05 SEP 2025 - 13:11h.

A mediados de agosto, la niña Isabel Guerrero, de 12 años, murió tras una larga lucha contra un rabdomiosarcoma en el cráneo

De Paula Echevarría a Rozalén: decenas de personalidades se despiden de Isabel, la niña de 12 años fallecida por un cáncer

El pasado 15 de agosto, Daniel Guerrero tuvo que comunicar la noticia más triste de su vida. Su hija Isabel, de 12 años, falleció tras una larga lucha contra el cáncer, de la que todos sus seguidores de Instagram fueron más que testigos. El caso de Isabel Guerrero no deja indiferente a nadie, pues fue diagnosticada con cáncer apenas a los 6 meses de nacer. En aquel momento, sufrió leucemia lactante pero, afortunadamente, y después de haber recibido el tratamiento adecuado, su enfermedad entró en remisión.

Todo iba bien hasta que, diez años después, el cáncer volvió. Y esta vez le mostró su cara más agresiva. Los médicos le encontraron un rabdomiosarcoma en el cráneo, un cáncer de crecimiento rápido que puede afectar a cualquier parte del cuerpo, según la Clínica Mayo. La niña comenzó a tratarse con quimioterapia pero su padre, adelantándose al trágico final, lo hizo todo para conseguir fondos y pagarle a su hija una biopsia líquida que pudiera prevenir las recaídas.

"No tenía ganas de celebrar nada"

No le dio tiempo. Este verano, con el corazón roto y prometiendo que seguiría peleando por la inversión en la investigación, Daniel se despidió de su "gominola" y, ahora, tiene que aprender a seguir con su vida. Como padre, estaba profundamente unido a su hija, no solo por el vínculo natural, sino porque, además, la (mala) casualidad quiso que, en 2024, a él también le detectaran un carcinoma en la vejiga, a la vez que el de su niña. Ambos fueron operados al mismo tiempo y, aunque el pronóstico de Daniel fue favorable, el de su hija seguía siendo extremadamente complicado.

Me daba miedo esta fecha, pero alguien me ha hecho sentir que tenemos que seguir celebrando las cosas bonitas Instagram

Hace apenas 20 días que tuvo que despedirse de ella y, cuando ha llegado su cumpleaños, no sabía cómo actuar. Así lo ha declarado él mismo en su cuenta de Instagram: "No tenía ganas de celebrar este año mi cumpleaños, apenas hace 20 días que despedí a a Isabel, me daba miedo esta fecha tan cercana, pero alguien me ha hecho sentir que tenemos que seguir celebrando las cosas bonitas. Vivir el día a día por nosotros y por los que no están. Hoy la recuerdo como era, antes del hospital, cuando era una niña libre de enfermedad, con sus sueños y sus ilusiones, con tanta vida como tiene ahora Paula, mi otra hija. Soy “Papa Dani”, tengo dos hijas maravillosas y hoy es mi cumpleaños!!", ha dicho, publicando un carrusel de fotografías junto a Isabel, sana.

Dentro de siete días, el 27 de septiembre, en Las Rozas (Madrid), Daniel será uno de los participantes de la carrera de la Fundación Criscancer, en la que se recaudarán fondos para la verdadera y más dura lucha: la de conseguir que se fomente la investigación contra tan extendida enfermedad.