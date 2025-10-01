El Defensor del Paciente lleva a Fiscalía la muerte de una mujer de 81 años con demencia operada contra el criterio de su familia

El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía de Cantabria la muerte en noviembre de 2024 de una mujer de 81 años que padecía demencia tras la práctica de una mastectomía en el Hospital Universario Marqués de Valdecilla y ha pedido que abra una investigación y se depuren responsabilidades por lo ocurrido tras esta intervención paliativa, a la que se opusieron y rechazaban familiares de la víctima, residente en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Cueto, en Santander.

La asociación solicita al fiscal superior en la comunidad autónoma, Jesús Dacio Arteaga, que intervenga en este caso ya que, asegura, el fallecimiento de la paciente -usuaria del CAD desde 2021- se produjo por una supuesta mala praxis médica, seis semanas después de una operación que era "para mejorar su calidad de vida".

La petición al ministerio público se produce, de acuerdo con la entidad, después de dirigirse al consejero de Salud, César Pascual, que "se ha desentendido del asunto" y ha derivado la reclamación al Servicio de Atención al Usuario de Cantabria, donde a su vez "se han escudado en motivos de protección de datos para no contactar y dar una explicación" a la hija de la fallecida, que reside en Francia y representada en este procesado por El Defensor del Paciente.

La cirugía se llevó a cabo en septiembre

A juicio de esta entidad, la respuesta recibida denota "poco interés" de la Consejería ante la muerte de un paciente, en este caso de una mujer que sufría de demencia fronto-temporal semántica grave desde antes de ingresar en el CAD. "Era totalmente incapaz de expresarse, totalmente dependiente para las necesidades básicas, incapaz de comprender el mundo que le rodea, no reconocía familiares, era afásica y había perdido totalmente sus capacidades intelectuales y físicas", relata su hija en la reclamación.

En dicho escrito explica que desde principios de 2024 la tutora de la octogenaria fue informada por los servicios médicos del centro de Cueto y posteriormente por los de oncología y cirugía de Valdecilla de un pequeño tumor de mama, por lo que se programó en agosto en el hospital una mastectomía paliativa para mejorar la calidad de vida y el control local de la enfermedad, intervención a la que se opusieron y rechazaron los familiares de la mujer y así lo comunicaron a los médicos.

Pese a ello, la cirugía se llevó a cabo en septiembre, el día 18, sin que el CAD hubiera tenido conocimiento de la misma hasta la jornada anterior. Tras la operación, la mujer presentaba heridas y lesiones que precisaban curas, nuevas intervenciones y medicación suplementaria, y finalmente falleció el 1 de noviembre, "seis semanas después" de la operación.