GijónLa Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias intervendrá los animales que cuidaba Toño, el ganadero de Ribadesella golpeado hasta la muerte en las puertas de su casa.

El mal estado de los animales ha obligado a actuar a la administración y se realizará la retirada “de forma inminente”, según recoge El Comercio.

La medida se toma después de que este martes se realizase una inspección sobre la explotación de Cuevas de Agua y se viese el estado de deterioro de los animales debido a la “escasa voluntad de cuidado” por parte de la viuda de la víctima, María del Mar Berjón.

Así mismo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha abierto diligencias por una posible responsabilidad penal de la viuda.

Abiertas todas las hipótesis

El suceso ocurrió el pasado 12 de septiembre en la localidad de Cuevas del Agua, en Ribadesella, donde el hombre fallecido recibió numerosos golpes a la salida de su domicilio.

Fue la cuñada del fallecido la que dio la voz de alarma a la Guardia Civil. La víctima de 60 años, y con domicilio en Ribadesella, fue agredida supuestamente por supuestamente dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio, pero existen muchas contradicciones sobre lo sucedido. Los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas y no cierran ninguna línea de investigación.