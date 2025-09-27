Los agentes a cargo de la investigación del crimen de Ribadesella mantienen varias líneas abiertas 15 días después de la muerte de Toño

Toño, el ganadero asturiano de 60 años muerto en Ribadesella: sus asesinos podrían ser personas cercanas

RibadesellaLa investigación por la muerte violenta de Toño, un ganadero de 60 años en la aldea asturiana de Cueves, en Ribadesella, mantiene aún varias líneas abiertas 15 días después del crimen.

La muerte violenta, al parecer a golpes con un objeto contundente a manos de dos encapuchados, según dijo la pareja de la víctima, se produjo el pasado 12 de septiembre en la entrada a la vivienda del ganadero, en una pequeña aldea situada a ocho kilómetros de Ribadesella, en el oriente asturiano.

La llamada de la cuñada a Emergencias

Seis días después, la titular del juzgado único de Instancia de Cangas de Onís decidió decretar el secreto de sumario en torno a un caso sobre el que pesaron desde el principio varias incógnitas y en el que los agentes mantienen varias líneas de investigación abiertas, según han apuntado a EFE fuentes cercanas al caso.

En el momento del crimen, cometido en torno al mediodía, se encontraban en la vivienda de la víctima su pareja, con la que convivía desde hacía tiempo, y la hermana de ésta.

Fue esta última, cuñada de la víctima, la que dio el aviso al 112 pasado el mediodía con una llamada telefónica en la que alertaba de que el hombre había sido agredido por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su casa.

Al lugar se desplazaron de inmediato los servicios sanitarios, que encontraron al hombre en parada cardiorrespiratoria, sin que pudieran recuperarle.

El ganadero mantenía conflictos vecinales, según su cuñada

Desde entonces, la pareja de la víctima ha relatado en varias ocasiones a la prensa que ella solo pudo ver a los dos encapuchados cuando ya estaban golpeando al hombre y que al acercarse ella también recibió un golpe antes de que los atacantes emprendieran la huida.

La cuñada de la víctima, que en el momento de los hechos dijo estar en la parte de arriba de la vivienda, declaró que su hermana fue la única persona que vio a los dos individuos escapar por la parte trasera de la vivienda después la agresión, pero que no pudo identificarlos porque iban tapados.

Poco después del crimen, la cuñada de la víctima también relató que el hombre mantenía conflictos con vecinos y con su familia.

La cuñada tuvo que volver a declarar el pasado lunes a petición de la Guardia Civil para "matizar" algunas cuestiones, entre ellas "algunas que no le habían preguntado" anteriormente.

El ganadero, enterrado el 14 de septiembre

Aunque algún medio ha apuntado que la cuñada pudo cambiar la versión dada inicialmente, las fuentes consultadas por EFE aseguran que la mujer mantiene lo declarado desde el primer día, siempre basado en el testimonio de su hermana, la única que habría visto a los encapuchados.

El cuerpo del hombre fue enterrado el pasado 14 de septiembre en el cementerio parroquial del Xuncu, en Ribadesella, sin que pudiera ser incinerado por orden judicial al tratarse de una muerte violenta aún sin esclarecer. La investigación corre a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias bajo la supervisión del Juzgado Único de Cangas de Onís.