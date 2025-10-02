Manifestaciones
La huelga de estudiantes de este jueves 2 de octubre: ciudades y horarios de las concentraciones a favor de Palestina
El Sindicato de Estudiantes ha convocado varias concentraciones en España contra la detención de Israel a los barcos de la flotilla
Varios colectivos, como el Sindicato de Estudiantes, están convocando concentraciones este jueves frente a los ayuntamientos y las plazas de las principales ciudades españolas contra la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla. El Sindicato de Estudiantes ha programado estas concentraciones que comenzarán a las 12:00 horas y con las que pretenden protestar por el genocidio de Israel contra Gaza.
El sindicato también ha convocado una huelga estudiantil en ESO, Bachillerato, FP y Universidad en todo el país con la que denuncia la situación que se vive en Palestina y, también, la detención de la flotilla Global Sumud que pretendía romper el bloqueo humanitario de Israel a Palestina.
Huelgas y concentraciones del Sindicato de Estudiantes por Palestina en España
- Madrid: la manifestación se celebrará desde Atocha hasta Sol.
- Cataluña: se celebrarán dos concentraciones, una en Barcelona en la Plaza de la Universitat y otra en Tarragona en la Plaza del Imperial Tàrraco
- Comunidad Valenciana: habrá cuatro concentraciones, en Valencia en la Facultat de Geografia i Història, en Castellón en la Plaza Maria Agustina, en Alicante en las Escaleras del Jorge Juan y en Elche en la Plaza de Baix.
- Andalucía: habrá siete concentraciones, una en Sevilla en la Plaza Nueva, otra en Málaga en la Plaza de la Constitución, en Cádiz en la Plaza San Juan de Dios, en Granada en los Jardines del Triunfo, en Córdoba en la Plaza de las Tendillas, en Huelva en la Rotonda bomberos y en Motril en la Plaza de la Aurora.
- País Vasco: tres concentraciones marcarán la jornada. La primera en Gasteiz en El Caminante plazatik, en Bilbao en la Arriaga Plazan / Plaza Arriaga y en San Sebastián en el Boulevard.
- Asturias: se celebrarán concentraciones en Gijón en la Plaza del Parchís y en Oviedo en la Plaza la Escandalera
- Galicia: en A Coruña en el Obelisco, en Vigo en la Farola Urzáiz y en Ferrol en el Edificio Xunta.
- Castilla y León: habrá concentraciones en Palencia en la Estatua de la mujer Palentina, en Valladolid en la Fuente Dorada, en Segovia en el Acueducto, en Salamanca en la Plaza de los Bandos y en Ponferrada en la Plaza del Ayuntamiento.
- Castilla-La Mancha: se celebrará en Guadalajara en la Subdelegación y en Toledo a las 13 horas en Olivo Palestino (Remonte del Paseo del Recaredo).
- Murcia: Glorieta España (frente ayuntamiento).
- Santander: Pl. del Ayuntamiento
- Zaragoza: Pl. San Francisco
- Ceuta: Plaza de los Reyes
- Islas Canarias: habrá dos manifestaciones, en Las Palmas de Gran Canaria celebrada en Plaza de España y en Santa Cruz de Tenerife que se celebrará en Plaza España.
- Extremadura: Badajoz, en Plaza España.