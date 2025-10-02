El Sindicato de Estudiantes ha convocado varias concentraciones en España contra la detención de Israel a los barcos de la flotilla

Varios colectivos, como el Sindicato de Estudiantes, están convocando concentraciones este jueves frente a los ayuntamientos y las plazas de las principales ciudades españolas contra la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla. El Sindicato de Estudiantes ha programado estas concentraciones que comenzarán a las 12:00 horas y con las que pretenden protestar por el genocidio de Israel contra Gaza.

El sindicato también ha convocado una huelga estudiantil en ESO, Bachillerato, FP y Universidad en todo el país con la que denuncia la situación que se vive en Palestina y, también, la detención de la flotilla Global Sumud que pretendía romper el bloqueo humanitario de Israel a Palestina.

Huelgas y concentraciones del Sindicato de Estudiantes por Palestina en España