El periodista español Néstor Prieto o la actriz portuguesa Sofia Aparício se encuentran entre los detenidos por Israel en la flotilla

La Flotilla a Gaza, en directo: “Los pasajeros se dirigen sanos y salvos a Israel, donde comenzará su deportación”

Las fuerzas navales y las autoridades israelíes han interceptado en las últimas horas la flotilla de activistas internacionales que navegaba con rumbo a Gaza. Entre los detenidos se encuentran la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la activista medioambiental Greta Thunberg, además de otros miembros de la tripulación y participantes en la expedición solidaria.

Tras la operación, los barcos interceptados han sido desviados hacia el puerto israelí de Ashdod, donde un amplio dispositivo policial se prepara para gestionar la deportación inmediata de los activistas. El grupo permanece incomunicado desde el momento de la intervención, ya que los teléfonos móviles fueron arrojados al mar antes de ser abordados por las fuerzas israelíes.

Los detenidos por Israel en la flotilla camino a Gaza

Además, se suman al listado de detenidos los siguientes activistas:

• El periodista español Néstor Prieto

• El activista Serigne Mbaye

• Ersin Celik

• José Nivoi

• La política portuguesa Mariana Mortágua

• Marco Croatti

• Yasar Yavuz

• La actriz portuguesa Sofia Aparício

• Silvia Severini

• El activista Miguel Duarte

• Fabrizio De Luca

Además, entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas.

Las nacionalidades de los detenidos

En un vídeo publicado en las redes sociales de Global Sumud Flotilla, un portavoz ha detallado que, además de estos 30 españoles detenidos, también viajan en estas embarcaciones 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

También están entre la tripulación retenida nueve personas de Irlanda, ocho de Argelia, siete de Estados Unidos, siete de Alemania, seis de Reino Unido, cuatro de noruega, cuatro de Suecia, y tres de Marruecos, Jordania, Polonia, México y Portugal. Además, hay dos ciudadanos de Kuwait, de Colombia y de Suiza respectivamente y uno de República Checa, Mauritania, Austria, Bulgaria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Bahréin, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica y Eslovaquia.

La festividad del Yom Kipur, condiciona la detención de los activistas de la flotilla

La detención y la deportación de estos activistas está condicionado por el Yom Kipur, la jornada sagrada del calendario judío, que mantiene paralizadas gran parte de las actividades en Israel, incluido el aeropuerto de Ben Gurión.

Una vez finalice la festividad al anochecer, se prevé que los activistas que acepten la deportación voluntaria sean embarcados en vuelos hacia sus países de origen. Quienes rechacen la expulsión podrían ser procesados en tribunales israelíes.