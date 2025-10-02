Treinta españoles se encuentran entre los detenidos de las embarcaciones de la Flotilla Sumud interceptadas por Israel

La situación de la Flotilla de la Libertad, en directo

Tras más de 24 horas de tensión, los miembros de la flotilla eran conscientes de la incursión israelí. Muchos de ellos dejaban mensajes grabados en sus teléfonos móviles por si eran detenidos. Una de ellas era Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, que pedía el máximo ruido posible para presionar a los gobiernos para que exigiesen la liberación de los miembros de la flotilla tras ser interceptados por Israel.

La joven ecologista sueca Greta Thunberg ha sido otra de las personas que han sido detenidas a bordo de esta flotilla. Todos ellos están siendo trasladados al puerto de Ashdod.

Las nacionalidades de los detenidos

La Flotilla Sumud ha confirmado que entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas. En un vídeo publicado en las redes sociales de la organización, un portavoz ha detallado que, además, viajan en estas embarcaciones 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

También están entre la tripulación retenida nueve personas de Irlanda, ocho de Argelia, siete de Estados Unidos, siete de Alemania, seis de Reino Unido, cuatro de noruega, cuatro de suecia, y tres de Marruecos, Jordania, Polonia, México y Portugal. Además, hay dos ciudadanos de Kuwait, de Colombia y de Suiza respectivamente y uno de República Checa, Mauritania, Austria, Bulgaria, Australia, Bélgica, Dinamarca, Bahréin, Países Bajos, Finlandia, Sudáfrica y Eslovaquia.

¿Qué les espera a los detenidos de la flotilla?

Desde Israel, Marcos Méndez, reportero de 'Informativos Telecinco', ha explicado que la operación comenzó en la madrugada, cuando las fuerzas israelíes bloquearon las comunicaciones de las embarcaciones, dejándolas completamente incomunicadas.

Los activistas habían anticipado la maniobra y muchos de ellos aprovecharon las últimas horas de conexión para grabar mensajes de denuncia. “Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”, afirmaba Colau en uno de esos testimonios.

Los ocupantes de la flotilla, según fuentes sobre el terreno, se encuentran ahora bajo custodia israelí. Los móviles de los activistas fueron arrojados al mar para evitar su incautación, lo que los mantiene aislados también de sus abogados. Un dispositivo de 600 policías espera en tierra para tramitar las órdenes de deportación, que podrían ejecutarse a lo largo de este mismo día.

La festividad del Yom Kipur, condiciona el proceso

El proceso, no obstante, está condicionado por el Yom Kipur, la jornada sagrada del calendario judío, que mantiene paralizadas gran parte de las actividades en Israel, incluido el aeropuerto de Ben Gurión. "Aquí es Yom Kipur hasta las 18:30 horas de la tarde no se puede trabajar y el aeropuerto está cerrado", explica el reportero desde Israel.

Una vez finalice la festividad al anochecer, se prevé que los activistas que acepten la deportación voluntaria sean embarcados en vuelos hacia sus países de origen. Quienes rechacen la expulsión podrían ser procesados en tribunales israelíes.

La intercepción de otra flotilla en 2010 que causó una crisis diplomática entre Israel y Turquía

La interceptación recuerda inevitablemente al precedente de 2010, cuando una flotilla con mayoría de activistas turcos fue asaltada en aguas internacionales.

Aquella operación terminó en tragedia con la muerte de nueve personas y un periodista, y abrió una grave crisis diplomática entre Israel y Turquía.