Los animales en peligro de extinción ya no son los mismos: la lista de especies en riesgo en 2025

Celia Molina 04 OCT 2025 - 08:00h.

Desde la Fundación Bioparc recuerdan que "cada día desaparecen especies a un ritmo alarmante" en la superficie de nuestro planeta

Bioparc Valencia acoge un lémur de collar rojo, especie en peligro crítico de extinción

Este año, el Día Mundial de los animales (y las personas que los cuidan), que se celebra cada 4 de octubre, viene marcado por la reciente muerte de Jane Goodall, la honorable primatóloga que dedicó su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés y que ha demostrado, generación tras generación, lo importante que es la preocupación de los humanos por el resto de los seres vivos. Desde la Fundación Bioparc en España le han rendido un sentido homenaje, recordando que en nuestro planeta "cada día desaparecen especies a un ritmo alarmante".

Algunos estudios calculan que hasta 150 especies se extinguen cada día, muchas de ellas sin que apenas seamos conscientes de su existencia. Más allá de los osos polares, cuyo caso se denuncia de forma constante a causa del visible deshielo que les impide cazar y que erradica su forma de vida, hay muchas otras especies que, en este 2025, corren el peligro de desaparecer por completo. Desde los lemures, que están en una situación crítica por la destrucción de su ecosistema en Madagascar, hasta la mariposa monarca, conocida por sus grandes alas naranjas, que se encuentra en la lista roja del Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UNIC) desde julio de 2022.

Del lémur, al gorila o el esturión beluga

Entre la lista de especies en riesgo elaborada por National Geographic destacan también los chimpancés que tanto defendía la primatóloga fallecida. En la página web del Instituto Jane Goodall recalcan que los chimpancés comunes ya se encuentran extintos en 4 países africanos: Togo, Benín, Burkina Faso y Gambia. "Se estima que a principios del siglo XX, en África había una población de un millón de chimpancés. En la actualidad, esta cifra ha disminuido drásticamente, estimándose que quedan menos de 250.000 chimpancés salvajes en 21 países", avisan. E igualmente informan de la situación crítica de los gorilas, bonobos, gibones y los orangutanes.

Así, la lista de los animales en peligro de extinción queda de la siguiente manera: ajolote, mandril, osos polares, mono dorado de nariz chata, lémures, lémur rufo blanco y negro del este de Madagascar, oso polar, Olm (un curioso organismo), tortuga angonoka, pangolín, gorila occidental de las tierras bajas, chimpancé común, tamarino multicolor, monos de nariz chata de Yunnan, oso panda, mariposas monarca, guacamayos militares, águila filipina, monos narigudos, tigres, lince ibérico, leopardo de las nieves, antílope Saiga, grullas de coronilla roja, gavial indio, buitres, pico zapatos, ángeles del mar y el esturión beluga.

El Día Mundial de los Animales es también el día de las personas que los cuidan, una oportunidad para reconocer a los equipos que dedican su vida a garantizar el bienestar de cada animal. Profesionales altamente cualificados que trabajan con rigor científico unido a una inmensa vocación, empatía y entrega. Como bien recuerda Bioparc, su labor va mucho más allá de alimentar o limpiar: son los responsables de vigilar la salud, detectar cualquier cambio de comportamiento, acompañar en los nacimientos y, en ocasiones, sostener la vida en los momentos más críticos.