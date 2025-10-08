Tuvieron incluso que intervenir los bomberos para poner fin a la situación

Vecinos de la pedanía Javalí Viejo tuvieron que escuchar la canción desde las 23:00 horas hasta las 4:30

Compartir







Vecinos de la pedanía murciana de Javalí Viejo se han convertido en noticia por el insólito suceso que tuvieron que vivir durante la pasada madrugada: cinco horas seguidas de 'cumpleaños feliz' que pusieron a prueba la resistencia de quienes tuvieron que escucharla y que terminó por requerir incluso la intervención de los bomberos. Fueron ellos los que lograron poner fin a lo que comenzaba a asemejarse más a una auténtica pesadilla en mitad de la noche que a una celebración.

Aquella no fue una emergencia rutinaria. Ni un rescate, ni un incendio, ni un accidente ni ningún otro evento que entrañase objetivamente algún tipo de riesgo vital. La misión que esa vez requería el servicio de los Bomberos de Murcia era conseguir que en los altavoces del patio del colegio que tenían al lado unos vecinos de la citada pedanía dejase de sonar la reconocida canción.

PUEDE INTERESARTE De firmar un parte de accidente a escribir el discurso de graduación: así pidieron unos alumnos a un profesor que sea su padrino

Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz…

En un bucle que parecía tornarse infinito, desde las 23:00 horas y hasta las 4:30 de la madrugada, los vecinos de la zona no paraban de escuchar como sonaban y resonaban las mismas palabras: “Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos” … y ya saben lo que sigue.

Estuvieron así durante más de cinco horas que motivaron que del desconcierto inicial pasasen a las quejas por una situación difícil de soportar a la hora de intentar conciliar el sueño.

PUEDE INTERESARTE Mari Carmen y José María, los novios que se han hecho virales sellando su amor tocando la corneta en su propia boda en Córdoba

Los bomberos ‘salvan’ a los vecinos de Javalí Viejo poniendo fin a la canción

Ante lo que estaba sucediendo, finalmente una dotación de los Bomberos de Murcia se desplazó hasta el lugar, consiguiendo acceder al colegio para silenciar la melodía, como ellos mismos han explicado en un mensaje en las redes sociales con su justa dosis de humor.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero… ¡No eran horas!”, escriben, explicando lo sucedido, sobre lo que, no obstante, no se ha desvelado su origen; si fue un error o una 'travesura'...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Martes, 04:30 horas. Una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía. La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas”, precisan, añadiendo un ilustrativo icono de un emoji en el que se ve una cabeza echando humo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños”, finalizan en la publicación, en la que también añaden el emoji de una tarta con unas velas, así como un vídeo en el que se puede apreciar su intervención.

En el clip, los bomberos acceden al interior del colegio con sus linternas mientras de fondo, a coro y con voz infantil, la melodía continúa hasta su definitiva intervención: “Te deseamos todos… cumpleaños feliz”.