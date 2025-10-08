Patricia Martínez 08 OCT 2025 - 06:00h.

Los alumnos de Óptica de la USC se compincharon con personal de la facultad para llevar a cabo su plan sorpresa

Las peticiones para apadrinar promociones suelen ser originales pero ellos quisieron hacerlo "a lo grande"

Compartir







Santiago de CompostelaEl susto que se llevó el profesor Carlos García Resúa hace unos días durante una clase en la facultad de Óptica de la Universidad de Santiago no lo olvidará fácilmente, pero sobre todo, no olvidará lo que vino después.

Casi todos los alumnos de la promoción de Óptica y Optometría de la Universidad de Santiago estaban ese día en la facultad, atentos al reparto de los TFG. Cuando una de las compañeras del decanato, Natalia, se acercó a Carlos, durante la clase. Alguien había golpeado su coche, le dijo, aparcado en el exterior de la facultad y tenía que salir a firmar un parte amistoso. “Se lo creyó todo, nos compinchamos con Natalia, y con el personal del decanato y se alinearon los astros”, recuerda Miriam Rouco, una de las alumnas promotoras de la sorpresa.

“Esos días había mucho movimiento en la facultad y muchos camiones fuera, porque se iba a rodar una serie, era el día perfecto” recuerda, así que el profesor salió visiblemente preocupado al exterior en busca de su coche. Entonces, Carlos García Resúa echó a correr a toda velocidad por la facultad con las llaves del coche, sin imaginar lo que le esperaba fuera.

No había ni coche ni parte y sí una gran sorpresa por parte de los alumnos

Pero la gran sorpresa vino después. Fuera no había ni golpe ni accidente ni parte. En el exterior de la facultad le esperaban todos los alumnos para pedirle por sorpresa que fuera el padrino de la promoción en su graduación. “No se lo esperaba para nada y fue super divertido para todos” recuerda Miriam. Los alumnos le sorprendieron con un gran ramo de flores y un cartel donde podía leerse “¿Quieres ser nuestro padrino?” a lo que entre abrazos y emoción el profesor aceptó, como no podía ser de otra manera. Así que Carlos pasó de firmar un parte amistoso a escribir un discurso de graduación.

PUEDE INTERESARTE Mari Carmen y José María, los novios que se han hecho virales sellando su amor tocando la corneta en su propia boda en Córdoba

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La elección de este padrino no es casual, apunta Miriam, en nombre de sus compañeros, “es alguien que siempre fue muy cercano, súper apasionado en sus clases, se le nota que tiene muchísima vocación”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El emotivo vídeo que recoge todo el momento de la sorpresa se está haciendo viral y los alumnos aún están abrumados con la repercusión de su sorprendente “pedida”. Estas peticiones para apadrinar o amadrinar una promoción “suelen hacerse cosas de manera original siempre, se le suele hacer una sorpresa en el aula” explica Miriam, “pero nosotros quisimos hacer algo diferente y hacerlo a lo grande”. Y la sorpresa fue de lo más grande, sobre todo para el profesor. “Fue increíble, me lo creí todo” ha comentado Carlos García Resúa, para quien es “un orgullo y honor ser padrino” de esta promoción de futuros ópticos y ópticas, a los que le sobra el ingenio.