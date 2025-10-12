Muere un motorista de 51 años tras impactar contra el muro de un circuito en Arona, Tenerife

Europa Press 12 OCT 2025 - 17:28h.

El personal del Servicio de Urgencias Canario trasladado al lugar del accidente tan sólo pudo confirmar la muerte del motorista

Un motorista de 51 años ha fallecido este domingo tras impactar contra un muro en un circuito deportivo en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 13:18 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a su llegada, sólo pudo confirmar la muerte del hombre, que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Efectivos policiales se han hecho cargo de las diligencias correspondientes.