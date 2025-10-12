La Aemet activa el aviso naranja en las islas Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas

Alerta por la DANA Alice en España, en directo

Compartir







La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que permanecer este domingo por la mañana encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del fuerte temporal de lluvia que afecta a la isla.

Al no poder abandonar la nave, se ha decidido realizar la conexión con el comité técnico asesor que debe analizar la evolución de la DANA Alice desde el mismo avión, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Aviso naranja en las islas Pitiusas

Prohens se encuentra en la isla para participar del comité técnico convocado en el Parque Insular Sa Coma por las lluvias torrenciales y las tormentas que continúan afectando tanto a Ibiza como a Formentera.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 milímetros. Y lo ha extendido también al sur de Mallorca y a la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.

El servicio de Emergencias 112 ha advertido este domingo de los chubascos acompañados de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.