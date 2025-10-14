Celia Molina Almería, 14 OCT 2025 - 11:49h.

Kevin García, su hermano, ha grabado un vídeo en la puerta del hospital pidiendo ayuda para Jesús, en estado de coma

La familia busca desesperadamente cómo ayudarle, desde información y apoyo hasta "alguien que haya pasado por lo mismo"

El almeriense Kevin García, hermano de Jesús García Hernández, de tan solo 18 años, ha hecho un llamamiento desesperado en las redes sociales para encontrar la forma de ayudarle. El pasado 6 de octubre, Jesús sufrió una "aneurisma asentada sobre una malformación arteriovenosa congénita en el polígono de Willis" mientras se encontraba haciendo ejercicio en el gimnasio. Desde entonces, está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, desde donde Kevin ha grabado un vídeo en busca de cualquier persona que pueda ayudar a su familia.

Según la prestigiosa Clínica Mayo, una malformación arteriovenosa (MAV) congénita en el polígono de Willis "es una maraña anormal de vasos sanguíneos que se forma antes del nacimiento, donde las arterias se conectan directamente a las venas en la base del cerebro, sin pasar por los capilares". Esto altera el flujo sanguíneo, impidiendo el correcto transporte de oxígeno y pudiendo provocar síntomas como dolores de cabeza, convulsiones, déficits neurológicos o hemorragias, como la que ha sufrido Jesús:

"Busco a alguien que haya vivido algo similar"

"El pasado 6 de octubre, mi hermano, Jesús García, de 18 años, sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico causado por una malformación arteriovenosa. Actualmente, se encuentra en el hospital de Torrecárdenas, en Almería, y su vida corre peligro. Hago este vídeo con la esperanza de poder ayudarle ya que yo no puedo ganar esta batalla por él. Pido ayuda a todos los que hayan vivido una situación similar, que conozcáis este tipo de caso, ya sea con información, apoyo u orientación. Necesitamos alguien que haya salido adelante después de una cosa así e ideas para poder ayudarle y, por supuesto, difusión, para que mi hermano cuente con la mayor ayuda posible para cuando salga de aquí, que va a salir", decía Kevin en su grabación.

El vídeo ha recibido miles de respuestas, entre las que se encuentra el mensaje de apoyo y colaboración del ayuntamiento de Carboneras: "Desde el ayuntamiento queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Jesús García Hernández, joven carbonero de 18 años, difundiendo el mensaje que su hermano, Kevin García, ha querido compartir públicamente. Jesús permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas, bajo coma inducido, tras sufrir un accidente cerebrovascular mientras entrenaba en el gimnasio. El origen fue la rotura de una aneurisma asentada sobre una malformación arteriovenosa congénita en el polígono de Willis, una zona del tronco del encéfalo de difícil acceso quirúrgico", dicen en su comunicado de Facebook.

En la publicación, han escrito algunos profesionales de la neurología y la neurorradiología, ofreciéndose a trasladarles todos sus conocimientos, así como personas anónimas que también han sufrido y superado el MAV. Por el momento, Kevin no ha vuelto a pronunciarse en las redes sociales, aunque sí lo ha hecho la tía de Jesús, Paqui, quien ha dicho en los medios locales que, "por ahora está en la UCI". "Nos gustaría poder hablar con gente que haya vivido algo así y pueda orientarnos. Jesús es un chico sano, deportista, alegre y muy querido", ha concluido.