El exjugador ya descansa en su domicilio tras varios días en cuidados intensivos

Las alarmas saltaron el pasado 12 de septiembre, cuando tuvo que ser ingresado en una UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Rubén Gracia Calmache, más conocido como ‘Cani’ durante su trayectoria futbolística, ha recibido el alta médica tras varios días ingresado en el hospital por un aneurisma cerebral. El excanterano del Real Zaragoza, de 44 años, ya se encuentra descansando en su domicilio.

Las alarmas saltaron el pasado 12 de septiembre, cuando tuvo que ser ingresado en una UCI del Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. Con la afición zaragozana muy pendiente de su evolución, y tras varios días en cuidados intensivos antes de pasar a planta, finalmente el exjugador ha podido abandonar el centro hospitalario.

Cani recibe el alta médica

Tras conocerse cuál era su situación, inmediatamente multitud de mensajes de apoyo comenzaron a reproducirse desde las redes sociales y otros medios para trasladar ánimo a un jugador muy querido más allá de los equipos en los que militó: su querido Real Zaragoza, donde se formó y donde se retiró; el Villareal CF, donde estuvo desde 2006 a 2015 dejando también una huella imborrable en el club; el Atlético de Madrid, donde jugó en 2015 en calidad de cedido; o el Deportivo de La Coruña, en cuyas filas estuvo de 2015 a 2016.

Ganador en 2004 de la Copa del Rey y la Supercopa con el Real Zaragoza, solo un año más tarde fue reconocido como el ‘mejor deportista aragonés’; un reconocimiento individual para un jugador entregado al esférico, con el que se desempeñaba desde la posición de centrocampista.

Tras conocerse su ingreso por complicaciones en su estado de salud, inmediatamente distintos clubes se pronunciaron para trasladarle ánimo y desearle una pronta recuperación. Entre ellos el Zaragoza, el Villarreal o el Utebo, el club en el que jugó antes de cumplir su sueño debutando en el conjunto zaragozano.

“¡Mucha fuerza, Cani! Desde el club te mandamos ánimo y pronta recuperación. Nos alegra mucho saber que estás bien. Esperamos verte pronto en un partido de tu Real Zaragoza”, le escribió el conjunto maño, mientras desde el Villarreal, donde jugó 10 años convirtiéndose en una pieza clave del combinado, le hicieron llegar su deseo de “pronta recuperación” de parte de “toda la familia grogueta”.

La trayectoria futbolística de Cani

Nacido un 3 de agosto de 1981, la fecha del 11 de mayo de 2002 también es otra de las que guarda en el recuerdo de las imborrables: fue ese día en el que debutó en el primer equipo del Real Zaragoza en Primera División. Fue en la jornada 38 de Liga y nada más y nada menos que contra el Fútbol Club Barcelona, en el estadio de La Romareda. Salió en el minuto 60, sustituyendo a Galletti y desde entonces no dejó de forjar su leyenda en el club.

Lo mismo haría en la temporada del 2006, cuando recaló en el Villarreal tras llegar como uno de los máximos asistentes de la Liga en la campaña anterior.

En el conjunto del ‘submarino’ amarillo estuvo 10 años, llegando a jugar la UEFA Champions League, viviendo también ascenso y descensos.

Brillando también como uno de los máximos asistentes del club, posteriormente jugaría como cedido en 2015 en el Atlético de Madrid, recalando en el Deportivo de La Crouña de 2015 a 2016 y retirándose un año después en su Real Zaragoza.