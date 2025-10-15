‘El tiempo justo' entrevistaba a Yasmine, que se hizo viral tras desahogarse contra el sistema español por la retirada de un bono de maternidad

El vídeo de Yasmine, una ciudadana marroquí residente en España desde hace 26 años, corrió como la pólvora en redes sociales. En él, la mujer criticaba duramente al país tras conocer que debía devolver el bono de 100 euros mensuales por hijo menor de tres años, una ayuda que venía cobrando desde hacía dos años y medio. “España es una mierda y cada vez va peor”, decía en el vídeo, grabado a la salida de una oficina de Hacienda.

En ‘El tiempo justo’, Yasmine admitió ante Joaquín Prat y los colaboradores que sus palabras fueron fruto de la frustración. “Salía enfadada porque me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción. Si no me correspondía, ¿por qué me lo concedieron? Alguien no hizo su trabajo”, explicó.

Yasmine se enfrenta a Antonio Naranjo

Lejos del estereotipo de “vivir de ayudas”, Yasmine subrayó que lleva 14 años cotizando en España. “Si me embargan la nómina es porque trabajo. Tengo una hija en un colegio privado y no necesito paguitas del Estado. Los 100 euros no me solucionan la vida”, aclaró mientras se enfrentaba a Antonio Naranjo, colaborador del programa.

La entrevistada también apuntó a un sesgo racista en la reacción pública a su vídeo: “Si lo dijera una Laura Pérez, no estaría hoy aquí. Pero como lo digo yo, una morita, se monta el escándalo”, dijo. Para ella, su crítica iba dirigida al sistema, no al país, aunque no se retracta de sus palabras: “Lo que va mal es el sistema”.

Cansancio con la burocracia

La marroquí relató su odisea con las notificaciones de Hacienda: “Me llegó una carta cuando estaba de vacaciones, fui a pedir explicaciones y me dijeron que ya estaba fuera de plazo. Me embargaron la nómina entera. Eso no es justo.”

Antes de terminar, Yasmine lanzó un mensaje a quienes la atacan por su origen: “Yo no necesito ayudas. Trabajo, cotizo y pago mis impuestos como cualquier ciudadano. Basta ya de acosar al inmigrante. Muchos de nosotros mantenemos también este país.”