El Supremo anula la condena al ‘Pablo Escobar sueco' por lavar dinero de la droga en España y le absuelve

El Tribunal Supremo ha absuelto a Jonas Falk, conocido como el 'Pablo Escobar sueco' y uno de los criminales más célebres de su país, del delito de blanqueo de capitales por el que lo condenó la Audiencia de Barcelona, al no considerar probado que sus inversiones en España procedieran del narcotráfico.

En su sentencia, avanzada por 'El País' y a la que ha tenido acceso 'EFE', el Supremo estima los recursos presentados por Falk y por otros siete condenados por facilitar las operaciones de blanqueo y anula la sentencia que lo condenó a dos años y medio de cárcel y a una multa de cinco millones de euros por blanqueo de capitales. La sección quinta de la Audiencia consideró probado que, entre los años 2007 y 2009, Falk obtuvo elevadas cantidades de dinero que tenían como origen actividades vinculadas al narcotráfico, principalmente cocaína, y para disfrutar de ellas de forma legal creó una estructura física y jurídica internacional que incluía inversiones en España.

En concreto, la Audiencia concluía que las operaciones que Falk efectuó en España para blanquear fondos fueron la compra de una vivienda en Sitges, la inversión en un local de ocio nocturno en Barcelona, que se denominó 'Oshum', y la inversión en el Restaurante Ribello, de Palma de Mallorca. Mientras se instruía la causa por blanqueo de capitales, no obstante, Falk fue absuelto en 2014 por la justicia sueca del delito de tráfico de drogas por el que había sido procesado a raíz del hallazgo de cuatro grandes alijos de cocaína descubiertos entre los años 2006 y 2010, lo que le valió que la prensa de su país le bautizara con el sobrenombre del 'Pablo Escobar sueco'.

No hay "prueba suficiente" de que los fondos empleados por Jonas Falk en sus inversiones en España provengan del narcotráfico

En su sentencia, la Audiencia de Barcelona desvinculaba las ganancias que Falk invirtió en España de las operaciones de las que fue absuelto por la justicia sueca, pero daba por probado que sus fondos procedían de negocios ilegales vinculados al narcotráfico. Precisamente la absolución de narcotráfico fue la principal baza en que basaron sus recursos los abogados recurrentes, entre los que figura el letrado Miguel Capuz, y es el motivo por el que el Supremo ha acabado por absolver a los condenados, incluida Harriette Broman, tía de Falk y que en su juventud fue una cantante conocida en Suecia.

El Supremo mantiene en su sentencia que no hay "prueba suficiente" de que los fondos empleados por Jonas Falk en sus inversiones en España "provengan de operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes distintas a aquellas por las que fue absuelto por los tribunales de Suecia". "Apoyar la condena en esa estimación supondría ignorar los mandatos que emanan del derecho constitucional a la presunción de inocencia", añade el alto tribunal.

El TS califica además de "forzado" el planteamiento de la Audiencia de Barcelona, al dar por hecho que los fondos invertidos en España por Falk procedían de operaciones de narcotráfico distintas a las enjuiciadas, una afirmación que para el alto tribunal "no sobrepasa el nivel de una sospecha fundada". "En este supuesto, desde el momento en que se excluye de forma tajante que las operaciones de tráfico con las que se vinculaban esas ganancias no habían tenido como partícipe, ni inicial ni posterior, al recurrente; y, en consecuencia se sostiene que esos fondos proceden de otras operaciones, la Audiencia se adentra en un camino probablemente sin salida", agrega la sentencia.

Para el Supremo, la conexión de los fondos de Falk con operaciones delictivas resulta "una tarea muy costosa", más allá de la "genérica sospecha de que es muy habitual criminológicamente que las personas que protagonizan ese mundo suelan encontrar en él su modo de vida". La Fiscalía pedía ocho años de prisión para el procesado por un delito de blanqueo de capitales, y otros 12 años por tres delitos contra la Hacienda Pública.

Jonas Sture Falk, que actualmente se encuentra encarcelado en Suecia, fue detenido en Alemania en 2010 en virtud de una orden europea de detención y juzgado en Suecia acusado de narcotráfico por el decomiso de cuatro grandes alijos de cocaína, descubiertos entre 2006 y 2010. En 2013, la justicia sueca le condenó a 18 años de prisión, pero fue absuelto en 2014 por el tribunal de apelación de este país escandinavo.