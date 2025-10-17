Una llamada vecinal puso en alerta a las autoridades sobre el caso: la encontraron en un alarmante estado de salud

“Estaba a pocos días de morir si seguía en esas condiciones críticas”, han expresado los médicos que la han atendido en el hospital

Ni los vecinos ni las propias autoridades pueden dar crédito al caso que rodea a una mujer de 42 años que ha permanecido desde los 15 encerrada en casa de sus padres en Świętochłowice, al sur de Polonia. “Durante 27 años, Mirella fue invisible para el sistema. Ni siquiera tenía documento de identidad. Estaba oculta del mundo. Su madre nunca llamó a un médico a su casa”, ha expresado una fiscal encargada del caso, que está siendo investigado por un “posible abuso psicológico y físico” tras hallarla en una situación sumamente alarmante.

Fue una llamada de un vecino la que salvó a Mirella. Y decimos salvó porque, como han referido las propias autoridades y han corroborado testigos que vieron el momento en que por fin, –gracias a la mediación de la Policía, salía del domicilio familiar, su estado de salud era extremadamente frágil. Lo confirman también los médicos, que con contundencia han señalado que “estaba a pocos días de morir”.

El misterioso caso de Mirella: ¿Estaba retenida? ¿Qué la privaba de libertad?

Según Łukasz Pach, director del Servicio Médico de Emergencias del Voivodato de Katowice, cuando Mirella fue trasladada al hospital “dijo que no había salido de casa en más de 20 años”.

“Todo ese tiempo en una sola habitación es algo inconcebible”, apunta al respecto, indicando que “estaba a pocos días de morir si seguía en esas condiciones críticas”, afrontando una infección con riesgo de necrosis inminente en ambas piernas.

“Jamás fue al dentista ni a la peluquería, tampoco sabemos qué tipo de dieta tuvo, pero su cabello y sus dientes están en muy mal estado y amenazan su complejo cuadro de salud”, ha expresado, en declaraciones recogidas por el diario polaco Fakt, que también se ha puesto en contacto con los vecinos de Mirella y con quienes la conocían de pequeña, antes de que, repentinamente y por causas desconocidas, –con distintas versiones de sus padres sobre ello–, dejasen de verla.

La repentina ‘desaparición’ de Mirella

Fue concretamente en 1998 cuando se perdió la pista de la entonces adolescente. Los vecinos, que hasta ese momento no habían detectado nada extraño ni en ella ni en su entorno familiar, comenzaron con el paso del tiempo a hacerse preguntas: ¿Qué había sido de Mirella? ¿Dónde se había metido la niña y por qué ya nunca la veían si sus padres seguían ahí, en el mismo hogar que entonces?

Trasladando sus inquietudes a los progenitores, las respuestas que obtuvieron cuando preguntaron por ella no terminaban tampoco de encajar. Fundamentalmente porque ellos mismos dieron distintas versiones de lo ocurrido a lo largo del tiempo, y cada cual más diferente entre sí. Entre ellas, llegaron a contarles que había desaparecido, que la habían adoptado y se la habían entregado a su familia biológica, que la habían “secuestrado” o que “había huido de casa”.

“No se nos ocurrió cuestionarlos”, confiesan algunos testigos al citado diario, expresando que justo en ese instante no conocían todos esos datos y no establecieron todas las conexiones, si bien las dudas al respecto de su ausencia no dejaron de aumentar con el paso de los años.

“Recuerdo a Mirella y solíamos jugar juntas frente al edificio cuando visitaba a mi abuela en vacaciones”, cuenta otra testigo al citado diario polaco, explicando que eso se acabó cuando “desapareció repentinamente en circunstancias misteriosas”.

Eliminada de la escuela “a petición de sus padres”

En el curso de las investigaciones sobre su pasado, las autoridades tuvieron acceso a los registros del Instituto Kochanowski n.º 1, que vinieron a ratificar que Mirella asistió a la escuela menos de medio semestre.

“Encontramos una anotación en el registro de estudiantes que indicaba que dicha persona sí asistió a nuestra escuela. Comenzó sus estudios el 1 de septiembre de 1997 y fue eliminada del registro de estudiantes el 6 de enero de 1998 con una nota aclaratoria que decía: 'Eliminada a petición de sus padres'”, ha confirmado, Jolanta Daniluk, directora actual de secundaria.

Desde ese momento, Mirella, como recalcan ahora los investigadores, fue “invisible”.

Mirella, rescatada gracias a una llamada vecinal y en un estado alarmante de debilidad

Fue precisamente una llamada vecinal la que puso en acción a los agentes, que cuando llegaron a la vivienda en la que había permanecido Mirella todo este tiempo tuvieron que insistir para que la madre de la –ahora mujer de 42 años– les dejase entrar.

Al acceder al domicilio, el pasado mes de julio, la encontraron recostada en un sillón y con apenas fuerzas para sostenerse. En un estado de debilidad alarmante, pronto comprobaron también cómo sus piernas presentaban igualmente muy mal aspecto, con heridas graves, procediendo así de inmediato a efectuar un traslado hospitalario.

“Se encontraba en un estado lamentable, con dificultades para moverse. Ni siquiera podía bajar las escaleras, se notaba que sufría un trauma terrible”, han declarado los vecinos que la vieron salir al diario Fakt.

Durante todo ese tiempo, ni había tenido contacto con sus compañeros ni con el mundo exterior. “No tenía ropa propia, ni identificación, era como si no existiera”, han señado fuentes de la investigación citadas por el diario polaco, que añade que desde que fue socorrida fue ingresada en el hospital para recibir tratamiento.

Ahora, las autoridades investigan los hechos mientras los vecinos, en shock, siguen haciéndose preguntas. Algunos, incluso, dicen no recordar a la madre de Mirella embarazada, mientras siguen las especulaciones y las cuestiones sobre qué es lo que mantenía a la joven tanto tiempo sin salir de allí o cómo se ha podido producir todo esto.

La Fiscalía del Distrito de Chorzów está intentando esclarecer el misterio. “La propia víctima declaró que no había salido del apartamento en 27 años. No pudo explicar lógicamente por qué. Añadió que nadie la tenía cautiva”, ha llegado a decir la jefa de la fiscalía de Chorzów, añadiendo que la propia Mirella “declaró que nunca había ido al médico y que no tenía seguro médico”.

“Investigaremos todo esto durante el proceso”, sostienen las autoridades.