Ábalos y Koldo solían parar siempre en el mismo restaurante de carretera y supuestamente pagaban con billetes de 500 euros

Koldo dice que las "chistorras" eran reales y que también los guardias civiles se las pedían: "Tráeme cinco, por favor"

José Luis Ábalos y Koldo García solían parar en un restaurante de carretera en Cuenca cada vez que viajaban a Valencia, donde supuestamente realizaban pagos con billetes de 500 euros.

‘El programa de Ana Rosa’. ha hablado en directo con José Luis Flores, dueño del restaurante, quien explica que el exministro era un cliente habitual: "Es un cliente de la casa, porque vive entre Madrid y Valencia, y esto le pillaba de camino. Paraba a comer con la familia. Habitualmente pedía migas con huevo frito y chistorra o alubias vascas. Eran sus dos platos favoritos, daba igual lo que le sugirieras, siempre comía lo mismo".

Flores confirma que Ábalos acudía siempre acompañado de Koldo García: "Koldo era la persona que más afinidad tenía con la familia. Además, era quien nos llamaba y hacía las reservas. Hasta que salió en las noticias, pensábamos que era el guardaespaldas de José Luis. Ábalos venía con su mujer, sus hijos, el chófer y el guardaespaldas. Koldo comía con los guardaespaldas. Koldo pagaba".

José Luis Flores :"Yo con la única mujer que le he visto es con su mujer y su hija"

Sobre el método de pago, asegura: "Hace tiempo que no es ministro y era cuando más paraba. No me acuerdo de cómo pagaba, imagino que algunas veces en metálico y otras con tarjeta. No me llamaba la atención la forma de pago".

Ante la pregunta de si alguna vez acudió con otra mujer que no fuera su esposa, responde tajante: "Yo con la única mujer que le he visto es con su mujer y su hija. Si no, acudía solo o con los guardaespaldas, pero no traía a otros políticos ni a otras mujeres".