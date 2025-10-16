Tras romper con su letrado José Aníbal Álvarez, el exministro 'ficha' a Carlos Bautista, un abogado muy costoso y con una amplia y llamativa trayectoria

El juez Leopoldo Puente dice que le causa "estupor" que José Luis Ábalos siga siendo diputado

Compartir







José Luis Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, un exfiscal de la Audiencia Nacional que intervino en casos como el 11-M o el caso Faisán. Reconocido y muy costoso, ha sido su propio despacho el que ha anunciado que el exministro ha confiado en ellos su defensa en el marco del caso Koldo.

El giro se produce después de que el propio Ábalos tratase de renunciar al que hasta el momento era su abogado un día antes de su cuarta comparecencia ante el Tribunal Supremo. Entonces, el juez lo rechazó por fraude de ley, por lo que el que era su letrado, José Ánibal Álvarez, tuvo que acompañarle dentro de la sala del Alto Tribunal, donde el exministro se acogió a su derecho a no declarar, y de la que salió en libertad pese a advertir el juez nuevos indicios de criminalidad.

PUEDE INTERESARTE El juez deja en libertad a Koldo García tras sumarse al silencio de José Luis Ábalos acogiéndose a no declarar en el Tribunal Supremo

El nuevo abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista

Ahora, tras esa comparecencia en el Supremo, José Luis Ábalos materializa el cambio en su defensa y será Carlos Bautista quien la asuma. Abogado, doctor en Derecho, profesor universitario, y experto en extradiciones gracias a su experiencia como fiscal en la Audiencia Nacional, se incorporó recientemente a Chabaneix Abogados, firma con más de 18 años de experiencia en la defensa penal nacional e internacional, especializada en casos de alta complejidad y derecho penal económico, según indica el despacho de abogados en una nota de prensa.

Durante su trayectoria en la Audiencia Nacional, el nuevo abogado de José Luis Ábalos intervino en procedimientos de especial relevancia en materia de cooperación judicial, delincuencia económica y extradiciones, aportando una sólida experiencia técnica en la gestión de causas complejas, según detallan.

PUEDE INTERESARTE El Congreso invita al juez del caso Koldo a presentarse a las elecciones si quiere reformar el reglamento del Congreso

“La decisión de José Luis Ábalos de confiar su defensa a este despacho refuerza la posición de Chabaneix Abogados como una firma de referencia en el ámbito penal, reconocida por su profesionalidad, solvencia técnica y compromiso con la defensa de los derechos fundamentales”, destacan en su nota.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dirigido por Luis Chabaneix, el despacho se trasladó recientemente a su nueva sede en la calle General Castaños, en pleno corazón jurídico de Madrid, junto al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Del caso Faisán al 11M

Carlos Bautista, pasó al sector privado en 2024 después de ser en la Audiencia Nacional el fiscal a cargo del 'caso Faisán', en el que se condenó al aparato de financiación de la banda terrorista ETA, y participó en el juicio celebrado por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En sus más de 30 años como fiscal y destinado en la Audiencia Nacional desde 2006, intervino en causas como el 'caso Gestoras Áskatasuna'; el 'caso Residentes' del Grupo Globalia, en el que se condenó por primera vez a una persona jurídica en exclusiva y sin simultánea acusación frente a persona física por un delito de fraude de subvenciones, o el 'caso Mundo Mágico', "en el que resultaron varias personas condenadas por estafa piramidal de multipropiedad", según ha resultado su nuevo despacho al anunciar su fichaje.

Chabaneix Abogados, sobre la incorporación de Bautista, fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, destacó en su momento en el comunicado de su incorporación que estuvo "adscrito a la Fiscalía antidrogas y de blanqueo de capitales, así como de antiterrorismo, entre otras", siendo "experto en materia de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega".

Además, recalcaron que, como doctor en Derecho, , ha impartido docencia de derecho penal económico y sobre extradiciones en diversas universidades, a miembros de las carreras judicial y fiscal, así como de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en el Colegio de Abogados de Madrid.

"Ha escrito más de quince libros sobre temas en los que es experto, como son la Ley de Extradición Pasiva, la orden europea de detención y entrega, el blanqueo de capitales, el delito de terrorismo, o la responsabilidad de la persona jurídica, entre otros", explicó el despacho.