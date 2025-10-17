Viuda del ganadero asesinado, tras ser ingresada por un brote psicótico: "Yo no daba patadas de kung-fu"

La viuda del ganadero asesinado sufrió un brote psicótico el pasado martes

La viuda del ganadero asesinado en Ribadesella desatiende a los animales y tienen que ser requisados

Los rumores en la pequeña aldea de Cuevas del Agua siempre señalaron a la viuda como la culpable del asesinato de Toño. Magdalena, su hermana, la defendió desde el principio y públicamente sostuvo su inocencia. Sin embargo, poco después, ante los investigadores, cambió de opinión y expresó nuevas dudas, llegando incluso a señalar la posible arma del crimen. Desde entonces, la relación entre ambas pasó de ser aliadas a estar enfrentadas. El martes, Mar sufrió un brote psicótico. Aseguraba ver encapuchados por todas partes y llegó al hospital, según algunos testigos, dando patadas de kung-fu.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Mar y Magdalena, viuda y cuñada del ganadero asesinado. Mar explica cómo se encuentra tras su ingreso: "Lo llevo bien. Soy consciente de que tuve un ataque de pánico y fui por mi propio pie al hospital. Me atendieron, me modificaron la medicación y, con las mismas, volví a casa de mi hermana. Es mentira que diera patadas de kung-fu ni nada por el estilo".

Magdalena, sobre su hermana: "No necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra"

Magdalena, por su parte, ha querido aclarar que no hay enfrentamiento entre las hermanas: "Para nada, ni lo va a haber. No desconfío de ella. Mi hermana tiene un problema mental que ya se conoce desde 2012, porque salió en prensa. Ahora, con todo lo de mi cuñado, le tienen que revisar la medicación. No necesita un psicólogo, necesita un psiquiatra".

También ha querido aclarar lo que ocurrió el martes: "Es mentira que yo la acompañara. Ella fue por su propio pie. Yo tengo una menor y no podía ir con ella. Los médicos le preguntaron si venía sola y ella dijo que sí. Cuando llegó a casa me lo contó, ni siquiera me llamó antes, simplemente se presentó y tocó al timbre".